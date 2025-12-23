COFEPRIS advierte por fórmulas infantiles falsificadas en México y riesgo a la salud de bebés

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) actualizó una alerta sanitaria por lotes falsificados de productos de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., que incluyen fórmulas infantiles comercializadas como aptas para lactantes, representando un riesgo a la salud de bebés en todo el país.

La dependencia sanitaria exhorta a los padres a verificar cuidadosamente los números de lote y evitar la compra en mercados informales o plataformas no autorizadas.

Riesgo alimentario: qué productos están implicados

De acuerdo con la actualización difundida por COFEPRIS, se han identificado nuevos lotes falsificados de fórmulas infantiles que no cuentan con identificación oficial ni registro sanitario válido.

Esto puede poner en entredicho su calidad, seguridad y eficacia para alimentar a lactantes.

Los lotes implicados incluyen fórmulas populares de la marca Abbott que se ofertan como nutrición especializada para bebés con necesidades específicas. Según reportes periodísticos y redes oficiales, los lotes señalados son:

Similac Isomil 1 , lote 37055NNR, lata de 400 g.

, lote 37055NNR, lata de 400 g. Similac Total Comfort Etapa 1, lotes 00274TVE y 444242QUO1, lata de 360 g.

El organismo regulador subraya que “el fabricante no reconoce el número de lote marcado en los envases”, lo que indica que dichos productos no fueron elaborados ni distribuidos bajo los controles oficiales que exige la legislación sanitaria mexicana.

¿Por qué es un peligro para la salud?

COFEPRIS advierte que la comercialización y consumo de productos falsificados pueden representar un riesgo serio para los bebés, ya que se desconoce su origen, condiciones de fabricación, almacenamiento, transporte y materias primas utilizadas.

Al no cumplir normativas sanitarias, estos productos pueden resultar inseguros o incluso perjudiciales para la salud de los menores.

Recomendaciones sanitarias para padres y cuidadores

Ante esta alerta, las autoridades sanitarias emiten las siguientes recomendaciones prioritarias para proteger a los lactantes:

No adquirir ni utilizar productos identificados con los números de lote falsificados, sin importar la fecha de caducidad.

Verificar siempre el número de lote en la presentación del producto antes de comprar.

en la presentación del producto antes de comprar. Evitar la compra de fórmulas a través de plataformas de venta no reguladas (mercado informal, redes sociales, sitios no autorizados).

(mercado informal, redes sociales, sitios no autorizados). Estar atentos ante cualquier síntoma en el bebé y, de presentarse, acudir con un profesional de la salud para valoración médica.

COFEPRIS también alienta a la población a presentar denuncias sanitarias si se detecta la venta de estos productos en el mercado informal o en espacios no autorizados por el Sistema de Salud Nacional.

La alerta forma parte de las acciones continuas de vigilancia de seguridad alimentaria y farmacéutica en México, donde COFEPRIS monitorea de manera constante la legalidad y calidad de productos dirigidos a grupos vulnerables como niños y lactantes.

La dependencia publica estas alertas para informar a padres, profesionales de la salud y comercios sobre posibles afectaciones a la salud pública derivadas de productos adulterados o ilegales.

