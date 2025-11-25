Foro 25N reúne a más de 400 directivos educativos en La Paz
Con la asistencia de más de 400 directores, asesores técnicos pedagógicos y supervisores, se llevó a cabo el Foro 25N: La Educación en la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, organizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur.
La educación como herramienta para prevenir violencias
Durante el evento, la titular de la SEP, Alicia Meza Osuna, destacó que la educación es el instrumento más valioso para prevenir la violencia contra niñas, adolescentes y jóvenes.
Subrayó que formar en valores democráticos ayuda a superar prácticas de desigualdad y relaciones de poder entre géneros.
La servidora pública señaló que este encuentro marca el inicio de la campaña internacional “16 Días de Activismo en Contra de la Violencia de Género”, impulsada por el Gobierno del Estado con apoyo del SEDIF, ISMUJERES y la Policía Cibernética.
Actividades y participación escolar
A partir de esta fecha, estudiantes y docentes de todos los niveles participarán en acciones como:
-
Difusión de mensajes preventivos en redes sociales
-
Elaboración de murales informativos
-
Actividades que fortalezcan la conciencia sobre la desigualdad y la violencia de género
Conferencias y talleres
El Foro incluyó dos conferencias principales:
-
Policía Cibernética: uso adecuado de redes sociales y prevención del ciberacoso
-
Rocío López Borboa (SEP): presentación del nuevo protocolo federal que atenderá la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes de educación básica a partir de 2026
Posteriormente, las y los asistentes participaron en talleres sobre:
-
Desarrollo humano y empoderamiento de la mujer
-
Violencia digital
-
Identidad de género
-
Lenguaje incluyente
-
Igualdad y equidad de género
