Foros para la creación de libros de texto de la SEP estaban amañados: PAN BCS

La Secretaría de Educación Pública informó que 180 docentes de Baja California Sur participaron en los procesos de evaluación y revisión de los libros de texto gratuitos a través de diversos foros. Al respecto, la dirigente del Partido Acción Nacional en el estado, Guadalupe Saldaña Cisneros, denunció que dichos foros estaban amañados, pues fueron armados de tal manera que se limitaba la libertad de opinión y crítica de los docentes.

De acuerdo con la senadora, ella tuvo la oportunidad de platicar con un profesor que asistió a uno de esos foros. En su relato, el maestro indicó que la participación de los docentes únicamente consistió en responder un breve cuestionario.

“Me dice: ‘Primero, yo iba listo, con una serie de observaciones, contento porque yo iba a colaborar para el producto del país, y me dijeron que no, que el foro se limitaba a contestar seis preguntas, a desarrollar seis preguntas. Fuera de este formato no se pudo decir nada. Entonces, fueron foros dirigidos, armados, organizados para que los que estuvieran ahí trabajaran seis puntos nada más”, comentó.