Sábado 6 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Fortalecen la atención directa en El Sauzal; preparan nueva jornada para 2026

El director de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, visitó la comunidad de El Sauzal para informar sobre apoyos vigentes, registrar peticiones de familias y anunciar una nueva mesa de trabajo en febrero de 2026 para ampliar beneficios.
Daniela Lara
6 diciembre, 2025
Programa municipal fortalece la atención directa en El Sauzal con nuevos apoyos para 2026

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

En representación del alcalde Christian Agúndez Gómez, el director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña , realizó una visita al rancho La Vinatería, en la comunidad de El Sauzal en Cabo San Lucas. El objetivo fue sostener un diálogo directo con las y los habitantes y reforzar la atención directa en El Sauzal por parte del Gobierno Municipal.

Durante el encuentro, Castro Ceseña informó sobre los apoyos y programas disponibles para las familias. Entre ellos, acciones de vivienda, tanques de geomembrana para almacenamiento de agua, estufas ecológicas, corrales, gallineros y sistemas fotovoltaicos. Estos beneficios se gestionan a través de la Dirección Municipal de Inversiones y Programas Federales y Estatales, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El titular destacó que el XV Ayuntamiento ha extendido estas modalidades de apoyo a las zonas rurales. Señaló que esto atiende el compromiso del alcalde de llegar a las comunidades más alejadas y fortalecer su bienestar mediante programas sociales que responden a necesidades reales. Con estas acciones, se continúa reforzando la atención directa en El Sauzal.

Asimismo, informó que se tomó registro puntual de las peticiones de cada familia. Además, anunció que en febrero de 2026 se realizará una nueva mesa de trabajo con titulares de otras áreas municipales para ampliar los beneficios y seguir fortaleciendo el desarrollo de la comunidad. Esta próxima jornada permitirá continuar con la atención directa en El Sauzal.

El Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana, directa y permanente con todas las localidades del municipio, garantizando que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.

