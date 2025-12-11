Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 11 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Realizan recorrido para fortalecer seguridad en colonia El Caribe con “Sendero Seguro”

Autoridades de Los Cabos realizaron un recorrido en la colonia El Caribe para fortalecer la seguridad con el programa “Sendero Seguro”, revisando iluminación, limpieza y movilidad en áreas escolares.
Daniela Lara
11 diciembre, 2025
IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Fortalecer seguridad en colonia El Caribe es el objetivo principal del recorrido que encabezó la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, atendiendo la instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez. La supervisión se realizó en diversas calles donde se prevé instalar el programa “Sendero Seguro”, con el propósito de mejorar las condiciones para niñas, niños y adolescentes que transitan diariamente.

En el recorrido participaron Jorge Sánchez Sandoval, director municipal de Asentamientos Humanos; Marisela Valdez, comandante de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia Familiar y de Género; y Víctor Chávez, coordinador delegacional de Servicios Públicos.

Las autoridades revisaron iluminación, limpieza y movilidad en el área cercana a la Escuela Comunitaria Todo por la Niñez (CONAFE) y el Centro Comunitario FUNDEN, zonas donde estudiantes de distintas edades circulan todos los días. Estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer seguridad en colonia El Caribe.

Karina de la O destacó que el programa “Sendero Seguro” busca ofrecer mayor protección a menores que salen tarde de sus actividades escolares. Señaló que se prevé instalar alumbrado público solar en el perímetro de ambos centros educativos. Por ello, se realizó la marcha exploratoria para identificar necesidades y coordinar acciones interinstitucionales orientadas a fortalecer seguridad en colonia El Caribe.

Asimismo, se revisaron temas de recolección de basura y adecuación de rutas de servicio, con el fin de mantener un entorno limpio, ordenado y seguro para las familias del asentamiento.

