Coordinan acciones interinstitucionales para fortalecer seguridad y derechos humanos en Los Cabos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la atención integral a la población, autoridades municipales realizaron una mesa de trabajo interinstitucional para definir una estrategia territorial que permita atender problemáticas sociales en Los Cabos de manera coordinada.

El encuentro fue encabezado por el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, quien coordinó el diálogo entre áreas operativas bajo la visión del alcalde Christian Agúndez Gómez de mantener un gobierno cercano, profesional y con resultados en Los Cabos.

Uno de los temas prioritarios abordados fue la restitución de los derechos humanos de la infancia en situación de vulnerabilidad, mediante la homologación de criterios entre dependencias para brindar una atención integral acorde con los estándares actuales de protección en Los Cabos.

Asimismo, las autoridades trabajaron en el diseño de una estrategia territorial enfocada en erradicar la violencia, promover la igualdad y garantizar la no discriminación, como parte de las acciones institucionales para fortalecer la seguridad y el bienestar social en Los Cabos.

En la reunión participaron titulares de distintas dependencias municipales, entre ellas la Dirección Municipal de Gobierno, Seguridad Pública, Asuntos Jurídicos, Instituto Municipal de las Mujeres, SIPINNA, Derechos Humanos, Atención y Vinculación Social, así como Juzgados Cívicos, quienes refrendaron su compromiso de colaboración interinstitucional.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró que la coordinación entre áreas permitirá transformar la política pública en resultados tangibles para la ciudadanía, mediante instituciones sólidas, humanas y con capacidad de respuesta oportuna ante los desafíos sociales en Los Cabos.

