Fortnite confirma llegada de South Park a la isla en una colaboración sorpresa

Epic Games confirmó oficialmente la llegada del esperado crossover entre Fortnite y South Park, uno de los eventos más comentados por los jugadores desde finales de 2025. Esta colaboración introducirá contenido inspirado en la popular serie animada directamente en la isla del juego, ampliando el universo de franquicias ya presentes en el título.

Los detalles fueron dados a conocer a través de un anuncio en redes sociales de Fortnite, que señaló la fecha de lanzamiento del evento para el 9 de enero de 2026, marcando uno de los primeros grandes contenidos del año dentro del famoso Battle Royale.

¿Qué traerá la colaboración con South Park?

Aunque no todos los detalles han sido revelados oficialmente, se anticipa que el crossover incluirá skins inspiradas en personajes emblemáticos de South Park, como Cartman, Stan, Kyle y Kenny, posiblemente con diseños adaptados al estilo de Fortnite.

Adicionalmente, informes de filtraciones sugieren la presencia de ítems especiales y mecánicas exclusivas de esta colaboración, como un objeto mítico basado en The Stick of Truth que podría influir en la dinámica de la tormenta dentro del juego.

Los jugadores también podrán esperar elementos adicionales relacionados con la temática del popular programa, lo que generará nuevas oportunidades de personalización y jugabilidad dentro de Fortnite.

¿Por qué esta colaboración es relevante para Fortnite?

Este anuncio se suma a una creciente lista de colaboraciones que Fortnite ha establecido con franquicias de cultura popular, tras eventos previos con otras marcas reconocidas.

Al llegar justo después de las celebraciones de Winterfest 2025 y en el inicio de un nuevo año, la incorporación de South Park busca mantener el interés y la participación de la comunidad de jugadores globales.

Con el evento programado para enero, los fanáticos ya esperan que Fortnite revele más detalles en los próximos días, incluyendo posibles fechas de lanzamiento de skins, ítems y modos de juego específicos para esta colaboración.

