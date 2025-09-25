Forza Horizon 6 llevará la saga a Japón y promete una experiencia única en 2026

La nueva entrega de Playground Games transportará a los jugadores a Japón, con escenarios icónicos, cambios de estación y cultura automotriz.

La franquicia Forza Horizon vuelve a dar un paso adelante en el mundo de los videojuegos de conducción. Forza Horizon 6 fue anunciado oficialmente por Playground Games y Xbox Game Studios, confirmando que el título estará ambientado en Japón y que llegará al mercado en 2026.

Los fanáticos de la saga pedían desde hace años que la acción se trasladara a Japón, considerado la cuna de una de las culturas automotrices más influyentes del planeta. La confirmación ha generado enorme expectación, pues el título permitirá recorrer desde las calles iluminadas de Tokio, hasta las carreteras que bordean el imponente Monte Fuji.

Además, el mapa incluirá zonas rurales, templos y entornos naturales que mostrarán el contraste entre la modernidad urbana y las tradiciones japonesas. Todo esto acompañado de un nivel de detalle gráfico que buscará superar lo visto en Forza Horizon 5.

Estaciones dinámicas y cultura automotriz japonesa

Una de las grandes novedades será la evolución del sistema de estaciones dinámicas, que transformará completamente la experiencia de juego. Los jugadores podrán experimentar desde la belleza de los cerezos en flor, hasta carreteras cubiertas de nieve, lluvias torrenciales y veranos intensos, condiciones que impactarán directamente en la conducción.

Este nivel de realismo promete ofrecer desafíos únicos en cada temporada, elevando la rejugabilidad del título y reforzando su carácter inmersivo.

Otro de los elementos más destacados será la representación de la cultura automotriz japonesa. Se espera una fuerte presencia de autos modificados para el drift, clásicos kei cars y una amplia variedad de vehículos que reflejen la pasión de Japón por el automovilismo. La personalización será un pilar central, con mayores opciones estéticas y mecánicas.

Forza Horizon 6 se lanzará inicialmente en Xbox Series X|S y PC, y posteriormente también estará disponible en PlayStation 5, marcando un paso histórico al expandirse más allá del ecosistema Xbox.

El estreno está previsto para 2026, aunque Playground Games ha adelantado que compartirá más información y gameplay en los primeros meses de ese año.

La saga Forza Horizon ha logrado consolidarse como una de las más exitosas en el género de videojuegos de conducción en mundo abierto. Con esta sexta entrega, se busca no solo elevar el realismo y la libertad de exploración, sino también rendir homenaje a uno de los países con mayor tradición automovilística del mundo.

Con Japón como escenario, estaciones dinámicas y una cultura del motor profundamente representada, Forza Horizon 6 promete convertirse en la entrega más ambiciosa de toda la saga.