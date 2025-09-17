Fosas con cuatro osamentas revelan aumento de desapariciones en Baja California Sur
El hallazgo de dos fosas clandestinas con cuatro osamentas humanas, presuntamente de hombres, encendió la alerta en Cabo San Lucas. Colectivos de búsqueda pidieron a las familias con personas desaparecidas acercarse a las agrupaciones para recibir información y apoyo.
Gabriel Manríquez, coordinador de búsquedas en campo de Búsqueda x La Paz, advirtió que aunque a inicios de 2025 las desapariciones repuntaron en La Paz, ahora los focos rojos se concentran en Los Cabos y Comondú, donde las cifras se han duplicado respecto al año anterior.
“Las desapariciones han aumentado, siguen igual, pero si hemos tenido un poquito de foco rojo para la zona de Los Cabos y Ciudad Constitución (Comondú) en donde las cifras sí han aumentado un poquito más superando a los años anteriores. A cada rato nos están llegando fichas de esos municipios”, expresó Manríquez.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en lo que va de 2025 Baja California Sur suma 353 casos, de los cuales 127 siguen activos.
En este año, Los Cabos acumula 149 casos y Comondú 34. Esta última cifra representa un fuerte aumento, ya que en el mismo periodo de 2024 solo se habían registrado 10 casos.
Desde su fundación en 2017, el colectivo Búsqueda x La Paz mantiene activas 923 fichas de personas no localizadas. Por ello, reiteró el llamado a las familias para presentar denuncias, aportar datos o entregar muestras genéticas que permitan confrontar los restos hallados con las personas en calidad de desaparecidas.
