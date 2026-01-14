Hallan tres fosas clandestinas con cuatro osamentas en carretera Cd. Constitución–La Paz

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur localizó tres fosas clandestinas con cuatro osamentas humanas en el tramo carretero Ciudad Constitución–La Paz, tras un reporte ciudadano que alertó sobre la posible existencia de inhumaciones clandestinas en la zona. Se trata del primer hallazgo de fosas clandestinas en lo que va de 2026 en la entidad.

De acuerdo con la información oficial, fue la mañana del martes 13 de enero cuando la PGJE inició una carpeta de investigación, luego de recibir un reporte al 911. Al sitio acudieron agentes de investigación de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas No Localizadas o Desaparecidas, quienes corroboraron la localización de tres inhumaciones clandestinas.

Posteriormente, durante las labores periciales realizadas en el lugar, peritos forenses llevaron a cabo la búsqueda y recuperación de indicios, localizando cuatro osamentas humanas, las cuales fueron trasladadas para los análisis correspondientes que permitan determinar su identidad y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Cabe recordar que colectivos de búsqueda en Baja California Sur han realizado de manera constante acciones en campo para la localización de fosas clandestinas y restos humanos. De acuerdo con el colectivo Búsqueda x La Paz, uno de los puntos con mayor número de hallazgos es San Juan de la Costa, donde entre 2024 y 2025 se localizaron 92 cuerpos, lo que evidencia la dimensión del problema en la entidad.

