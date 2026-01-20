Cómo impugnar las fotocívicas en la CDMX: Guía legal para evitar sanciones

Conductores de la capital del país han iniciado una serie de recursos legales para impugnar las fotocívicas, el sistema de sanciones por cámaras de vigilancia que sustituyó a las multas económicas en la Ciudad de México. Debido a errores en el registro de placas o fallas en la notificación, diversos ciudadanos buscan evitar la pérdida de puntos en su placa y las sanciones de trabajo comunitario asociadas a este programa de movilidad urbana.

Para proceder legalmente contra las fotocívicas en la CDMX, el primer paso fundamental es identificar la boleta de sanción y verificar que los datos del vehículo y la ubicación de la presunta infracción sean correctos. De acuerdo con expertos en derecho administrativo, los ciudadanos tienen el derecho de interponer un recurso de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, argumentando vicios en el procedimiento o falta de pruebas claras por parte de las autoridades capitalinas.

¿Qué sucede si no se impugnan estas sanciones? El sistema de fotocívicas resta puntos directamente a la placa del vehículo; al acumular infracciones, el propietario queda impedido para realizar la verificación vehicular obligatoria y debe cumplir con cursos de sensibilización presenciales o jornadas de servicio a la comunidad. Por ello, la vía legal se ha convertido en una opción recurrente para quienes consideran que la infracción fue captada de manera errónea por los dispositivos tecnológicos.

Contexto y base legal para la defensa ante sanciones de tránsito

Históricamente, el sistema de fotomultas ha sido cuestionado por su constitucionalidad. En la actualidad, el programa de fotocívicas busca priorizar la educación vial sobre la recaudación, pero la falta de precisión técnica en algunos radares ha generado una ola de impugnaciones. Según estadísticas recientes, un porcentaje significativo de las sanciones son revertidas cuando el ciudadano demuestra que no recibió la notificación oficial en su domicilio o correo electrónico registrado.

Es importante recordar que para tener éxito al impugnar las fotocívicas, el conductor debe presentar pruebas como fotografías del lugar, comprobantes de domicilio y, en algunos casos, peritajes técnicos si se alega que el vehículo no se encontraba en el sitio indicado. Este proceso no solo protege el historial del automovilista, sino que obliga a las instituciones como la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a mejorar sus sistemas de vigilancia.

