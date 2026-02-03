Fotos inéditas de Epstein exponen al príncipe Andrés y a la élite global

El caso Epstein asedia de nuevo a la familia real. Los archivos judiciales publicados este fin de semana contienen 180,000 imágenes inéditas. Estos documentos muestran la vida de excesos en las propiedades de Jeffrey Epstein. El duque de York protagoniza las fotos más polémicas, calificadas por analistas como el golpe final a su reputación.

Un origen incierto que genera sospechas

Estas fotos no pertenecen a paparazzis tradicionales. Las imágenes parecen venir de un archivo privado y sistemático. Hasta hoy, las autoridades ignoran quién capturó las fotografías. Se sospecha que Epstein instaló cámaras ocultas en sus mansiones de Nueva York y las Islas Vírgenes.

Expertos en seguridad creen que este material era un “seguro de vida” para el magnate. El financiero habría usado las fotos para chantajear a sus invitados poderosos. Esto sugiere que más figuras públicas aparecerán en los próximos días.

Filtraciones masivas: El efecto dominó

Andrés de Inglaterra es solo el inicio. Fuentes judiciales confirman la filtración escalonada de más evidencias que involucran a otros personajes de alto perfil:

Políticos: Los nuevos registros de vuelos y cenas privadas omiten los nombres de los libros de bitácora originales.

Magnates: Correos electrónicos muestran que varios líderes tecnológicos pidieron asesoría a Epstein tras su primera condena.

Videos: La filtración incluye grabaciones de seguridad que peritos judiciales analizan actualmente.

¿Quiénes aparecen en los nuevos archivos de Epstein?

La filtración de 2026 ha reactivado el escrutinio sobre personajes que compartieron vuelos, cenas o reuniones con el magnate. Estos son los nombres más mencionados en los documentos desclasificados:

1. Bill Clinton

El expresidente de EE. UU. vuelve a ser tendencia. Los documentos detallan registros de los vuelos que realizó en el avión privado de Epstein, el “Lolita Express”. Aunque Clinton niega tener conocimiento de los delitos, los nuevos correos analizan su presencia en eventos organizados por el financiero en diversas propiedades.

2. Donald Trump

El nombre del exmandatario aparece en los registros como un viejo conocido del círculo social de Palm Beach. Si bien Trump ha declarado previamente que tuvo un distanciamiento con Epstein años antes de su arresto, los archivos detallan la frecuencia con la que ambos coincidieron en eventos de la alta sociedad de Florida.

3. Bill Gates

Los nuevos papeles profundizan en la relación que el fundador de Microsoft mantuvo con Epstein tras su condena de 2008. Se han filtrado correos donde se discuten proyectos filantrópicos y reuniones en la casa de Epstein en Manhattan, lo que ha generado críticas sobre el juicio del magnate tecnológico.

4. David Copperfield

El famoso ilusionista es mencionado en los testimonios de las víctimas. Los documentos describen su presencia en cenas donde Epstein presentaba a jóvenes aspirantes a modelos. Según los archivos, Copperfield realizaba trucos de magia en estas reuniones, formando parte del entorno social cercano del depredador sexual.

5. Stephen Hawking

Incluso el fallecido físico británico vuelve a la luz pública. Los documentos incluyen fotografías de Hawking durante una visita a la isla de Epstein en 2006, como parte de una conferencia científica financiada por el magnate. Aunque no hay acusaciones directas contra él, su presencia en el lugar sigue siendo uno de los puntos más virales de la filtración.

La “Lista de Hollywood”

Además de estos nombres, los archivos mencionan de forma recurrente a figuras como el agente de modelos Jean-Luc Brunel (vinculado estrechamente al príncipe Andrés) y referencias a encuentros con celebridades que están siendo verificadas por peritos para evitar difamaciones.

El silencio de Carlos II

El mundo observa la caída de estas pruebas, pero el Palacio de Buckingham guarda silencio. La presión sobre el rey Carlos III es total. La corona ignora cuántas fotos existen o qué tan explícitas son. Por ello, el monarca aceleró el aislamiento de su hermano. Andrés abandonó recientemente sus oficinas privadas bajo una estricta vigilancia de seguridad.

El fin de la era de la impunidad digital

Las víctimas valoran el peso de estas pruebas por encima de su origen. Muchos creían que este material desapareció tras la muerte de Epstein en 2019. Hoy, estos papeles representan un triunfo para la transparencia, aunque exhiban la vulnerabilidad de las élites frente a su pasado digital.

Hoy, la tecnología ha vencido al secreto. Los discos duros recuperados y la presión social en 2026 han roto un pacto de silencio que parecía eterno. Las víctimas ya no son voces aisladas; ahora cuentan con millones de documentos que respaldan sus denuncias.

El caso de las fotos del príncipe Andrés es solo el síntoma de una enfermedad más profunda. La sociedad ya no acepta la excusa de “yo no sabía nada”. La transparencia digital está obligando a las élites a rendir cuentas por un pasado que intentaron enterrar.

