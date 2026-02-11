¡Fracaso auriazul! Pumas queda eliminado de la Concachampions 2026

La ilusión de la remontada se quedó corta en el Estadio Olímpico Universitario. En primer lugar, los Pumas de la UNAM consumaron su primer gran fracaso del año al quedar eliminados en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. Asimismo, aunque el conjunto mexicano logró imponerse 1-0 en el partido de vuelta, el pesado marcador global de 4-2 terminó favoreciendo al San Diego FC, dejando a los felinos fuera de la competencia continental apenas en el arranque de febrero.

El equipo dirigido por Efraín Juárez saltó a la cancha con una postura agresiva, buscando ese gol tempranero que encendiera la tribuna. De hecho, la esperanza creció al minuto 47, cuando el ecuatoriano Pedro Vite mandó el balón al fondo de las redes con un impecable cobro de tiro libre. Debido a esto, la afición universitaria se volcó al frente, pero se encontró con una muralla defensiva liderada por el portero mexicano Pablo Sisniega, quien fue la figura del encuentro al frustrar cada llegada de peligro local.

El peso de la ida en San Diego

Por otro lado, el análisis frío del torneo apunta a lo sucedido en el Snapdragon Stadium. Por ejemplo, el 4-1 sufrido en la ida fue un castigo excesivo del que Pumas nunca pudo recuperarse tácticamente. Sin embargo, la falta de contundencia en los momentos clave de la vuelta y los errores defensivos del primer partido sentenciaron la serie antes de tiempo. Por esta razón, Pumas se convierte en el primer club de la Liga MX en despedirse del certamen, un golpe duro para la hegemonía del fútbol mexicano.

Autocrítica en el banquillo

Sin duda, la eliminación ha sido calificada por la prensa y la afición como un “rotundo fracaso”. No obstante, Efraín Juárez enfrentó las cámaras con honestidad, reconociendo que la profundidad de su plantilla no fue suficiente para encarar dos torneos de alta intensidad de manera simultánea. En resumen, Pumas ahora está obligado a enfocarse exclusivamente en la Liga MX para intentar salvar el semestre. De igual forma, la directiva tendrá que replantear el armado del equipo para futuras competencias internacionales.

Finalmente, los seguidores auriazules despidieron a su equipo entre aplausos por el esfuerzo, pero con la decepción de una eliminación temprana. En conclusión, la caída ante San Diego FC es un recordatorio de que en la Concacaf ya no se gana solo con la camiseta. Con estas acciones, la UNAM cierra un capítulo negro en su historia reciente, esperando que la lección sirva para fortalecer su desempeño en el torneo local durante este 2026.

