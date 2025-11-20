Kenia Os presenta K OS MUSE, su nueva fragancia con sello personal y aroma unisex

La influencer, cantante y empresaria Kenia Os continúa expandiendo su presencia en la industria de la belleza con el lanzamiento de su nueva fragancia K OS MUSE, un perfume unisex que promete convertirse en uno de los productos más esperados por su comunidad.

El anuncio oficial se dio a través de sus redes sociales, donde la creadora describió el proyecto como uno de los más personales dentro de su marca K OS Essence.

La fragancia destaca por una mezcla de notas dulces, especiadas y amaderadas, diseñada para ser usada tanto por mujeres como por hombres.

Su composición incluye cardamomo verde en la salida, un corazón cálido de caramelo y vainilla, y una base robusta con maderas oscuras y resinas, elementos que buscan reflejar una personalidad fuerte, sofisticada y auténtica, al estilo de la propia Kenia Os.

K OS MUSE llegará al mercado el 20 de noviembre de 2025, y tendrá un precio aproximado de 1,999 pesos mexicanospor frasco de 100 ml. Estará disponible en la tienda oficial de la artista y en puntos de venta seleccionados como Ulta Beauty México, ampliando así la presencia de su marca en espacios de belleza de alto impacto.

Con este lanzamiento, Kenia Os no solo fortalece su papel como referente digital y musical, sino también como emprendedora dentro del mundo del lifestyle y la cosmetología, consolidando un imperio que crece al ritmo de su comunidad.