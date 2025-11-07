Francia amenaza con bloquear a Shein por un grave escándalo de muñecas con aspecto infantil

La investigación a Shein por muñecas sexuales infantiles ha escalado hasta el punto de que las autoridades francesas amenazan con bloquear la plataforma en el país. Este grave escándalo se hizo público justo cuando el gigante asiático de la moda rápida se preparaba para inaugurar su primera tienda física en el centro de París.

La Fiscalía de París anunció el lunes 04 de noviembre de 2025 que la investigación está en manos de la oficina de menores. Los artículos en cuestión se comercializaban a través de la página web de la plataforma, dirigidos a un público masculino y con precios que podían superar los 600 euros.

LEE MÀS: ¿Sabes cuál es el verdadero significado de la navidad?

¿De que los acusan y por qué los investigan?

La investigación se inició el sábado anterior, tras una denuncia presentada ante la justicia por la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) de Francia. Dicha institución calificó la comercialización de estas muñecas como “pornografía infantil”.

La acusación formal que se investiga es por “difusión de la imagen o representación de un menor con carácter pornográfico”. Este es un delito que se penaliza en Francia con hasta siete años de cárcel y 100.000 euros de multa.

Es importante destacar que la justicia francesa no solo investiga a Shein, sino también a las plataformas Aliexpress, Temu y Wish . Antes de que los productos fueran retirados, medios franceses captaron imágenes de estos artículos, incluyendo una donde se veía a una niña sosteniendo un peluche bajo la descripción de “juguete masturbatorio masculino.

Advertencia de bloqueo y la defensa de la plataforma

El Gobierno francés ha reaccionado de manera enérgica ante la polémica. El ministro de Economía, Robert Lescure , afirmó que Shein “ha traspasado las barreras”* con esta situación.

, afirmó que “ha traspasado las barreras”* con esta situación. Lescure advirtió que si este comportamiento se repitiera, las autoridades no dudarían en exigir que los proveedores de servicios de internet corten el acceso de estas plataformas al mercado francés.

El ministro de Comercio, Serge Papin , denunció que el Gobierno desarrollará los medios legales para hacer frente a esta amenaza.

, denunció que el Gobierno desarrollará los medios legales para hacer frente a esta amenaza. El portavoz de Shein Francia , Quentin Ruffat , justificó la presencia de estos productos como una “disfunción interna” de la plataforma.

, , justificó la presencia de estos productos como una “disfunción interna” de la plataforma. La compañía ha reaccionado rápidamente, afirmando haber suprimido todos los anuncios e imágenes de los artículos, además de retirar temporalmente la categoría de “productos para adultos”.

Shein ha asegurado que colaborará “al 100% con la justicia francesa” y prometió incluso entregar los nombres de los compradores en el país.

LEE MÀS: México rechaza declaración de persona non grata a Claudia Sheinbaum en Perú

Impacto en la inauguración de la primera tienda mundial

Este escándalo opaca la apertura de la primera tienda física de Shein en el mundo, prevista para este miércoles en la céntrica rue de Rivoli de París. La tienda se ubicaría dentro de los históricos almacenes BHV.

Frédéric Merlin, gerente de los almacenes BHV, calificó la venta de las muñecas de “indecente e inaceptable”. Debido a la gravedad del suceso, Merlin consideró seriamente romper el acuerdo de colaboración con Shein, aunque hasta el momento esto no ha ocurrido.

La plataforma china, con sede en Singapur, ya enfrentaba críticas previas en Francia. El Senado había aprobado un proyecto de ley, conocido como la “Ley anti-Shein”, buscando reducir su impacto negativo en la economía local y el medio ambiente. Además, solo en 2025, la empresa ha recibido multas por 190 millones de euros por incumplir normativas sobre cookies, información engañosa y promociones falsas.