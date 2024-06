Con autogol, Francia gana a Austria en la Eurocopa 2024

Francia venció a Austria 1-0 en el ESPRIT arena, cerrando la actividad del grupo D en la primera jornada de la Euro 2024.

Desde el inicio, Austria mostró iniciativa con trazos largos, mientras Francia optó por un enfoque más calmado.

La primera advertencia francesa vino de Mbappé, quien hizo vibrar las redes, pero su tiro salió desviado.

Ambas escuadras jugaron a gran velocidad, con varias amonestaciones mientras intentaban cortar el juego del rival. Francia controlaba el balón pese a la férrea marca austriaca.

Al minuto 38, un centro de Mbappé terminó en autogol de Maximilian Wöber, dando la ventaja a los franceses.

Bajo la dirección de Didier Deschamps, Francia buscó aumentar su ventaja antes del descanso, pero sin éxito.

La segunda parte inició sin cambios en los equipos, con Francia dominando el balón ante la presión de los rivales. Mbappé, aprovechando su velocidad, tuvo una oportunidad clara, pero su tiro se fue desviado.

Ousmane Dembélé también lo intentó con un doble recorte en el área, pero su disparo se fue a la tribuna.

El partido se trabó en la mitad del campo, con Austria sin encontrar espacios para llegar al arco de Maignan.

Aunque lo intentaron, no lograron sorprender a una Francia que jugaba con gran rapidez.

En los últimos minutos, Mbappé sufrió un duro golpe tras un choque con el austriaco Konrad Laimer.

Austria no encontró la manera de hacer daño a Francia, que intentaba retener el balón. En la última jugada del partido, Giroud, el máximo goleador de Francia, tuvo la oportunidad de marcar el 2-0, pero falló.

Finalmente, el partido llegó a su fin con la victoria de Francia, que se lleva los primeros tres puntos del grupo D en la Euro 2024.

France off to a winning start in Group D 🇫🇷💪#EURO2024 | #AUTFRA pic.twitter.com/zDJXzh0gc1

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2024