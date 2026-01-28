Designan a Francisco Javier Ramírez Robles en Seguridad Vial y Transporte de La Paz

¡La Paz tiene nuevo director de Seguridad Vial y Transporte! Este miércoles 28 de enero, durante la Décima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, el H. XVIII Ayuntamiento de La Paz aprobó por unanimidad el nombramiento de Francisco Javier Ramírez Robles como nuevo titular de la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte.

Con un total de 15 votos a favor, los regidores y síndica respaldaron la propuesta para fortalecer el orden vial y la movilidad en la capital del estado, asegurando una transición oficial que iniciará el próximo primero de febrero.

La sesión, que concluyó formalmente a las 14:16 horas, fue el escenario donde la alcaldesa Milena Quiroga Romero tomó protesta de ley al nuevo funcionario. Durante el acto, se le instó a desempeñarse con lealtad y eficiencia, bajo el compromiso de cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Gobierno Municipal de La Paz.

Ramírez Robles llega con la encomienda de garantizar la seguridad de conductores y peatones en una ciudad con retos crecientes de tráfico. El objetivo central de esta nueva gestión será dar continuidad a proyectos emblemáticos de la administración actual, como el fortalecimiento del sistema de transporte Tiburón Urbano.

Asimismo, el nuevo director deberá supervisar la funcionalidad del CEMOVIAL para optimizar la vigilancia y respuesta ante incidentes de tránsito. La administración municipal busca que este cambio agilice las estrategias de movilidad segura que la ciudadanía ha demandado en los últimos meses.

Retos de la movilidad en La Paz

Este nombramiento de Francisco Javier Ramírez Robles ocurre en un momento clave para Baja California Sur, donde el crecimiento del parque vehicular en el municipio de La Paz ha puesto a prueba la infraestructura actual.

Los antecedentes de la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte muestran una necesidad urgente de modernizar la semaforización y mejorar la cultura vial para reducir el índice de siniestros y embotellamientos en avenidas principales. Además, de dar seguimiento a la renovación del transporte público mediante el arribo de más unidades del Tiburón Urbano.

La llegada de Ramírez Robles el primero de febrero marca el inicio de una etapa donde la seguridad vial y la realización de obras viales para evitar la saturación vehicular, por ejemplo, frente a la UABCS es de suma importancia.

Finalmente, se espera que en los próximos días se realice el proceso de entrega-recepción de la oficina para que los planes operativos no se detengan. La ciudadanía paceña seguramente estará vigilante de que el compromiso de “lealtad, eficiencia y honradez” expresado en la toma de protesta de Ramírez Robles y esto se traduzca en calles más ordenadas y un transporte público digno para todos.

