Francisco Pelayo advierte impacto del recorte presupuestal en obra pública en BCS

El diputado federal por Baja California Sur, Francisco Pelayo Covarrubias, manifestó su preocupación por el recorte presupuestal federal que impactó de manera generalizada al estado y a sus municipios, afectando principalmente recursos destinados a obra pública e infraestructura social.

De acuerdo con el legislador, el municipio de Comondú registró una reducción aproximada de 68 millones de pesos, mientras que La Paz, Los Cabos y el resto de los ayuntamientos, así como el propio gobierno estatal, también enfrentaron ajustes presupuestales que limitan la ejecución de proyectos prioritarios.

Pelayo Covarrubias explicó que estos recursos suelen destinarse a obras de alto impacto social, como sistemas de drenaje, construcción y rehabilitación de escuelas, saneamiento de calles y pavimentación de avenidas, por lo que su cancelación o retraso tendrá consecuencias directas en la calidad de vida de la población.

“ Lamentamos mucho este recorte porque la obra pública genera economía, y al no contar con ella, quien termina resintiéndolo es el ciudadano”, expresó el diputado federal.

LEE MÁS: PAN plantea legalidad con condiciones de movilidad tras fin del decreto para regularizar autos

Finalmente, Francisco Pelayo subrayó que este tipo de ajustes al presupuesto federal no solo frenan el desarrollo urbano y social de Baja California Sur, sino que también limitan la generación de empleo y el dinamismo económico que normalmente acompaña a la ejecución de obra pública en la entidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO