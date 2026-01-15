Franco Rossi es el nuevo delantero del Toluca: llega como refuerzo estelar para el Clausura 2026

Se ha hecho oficial por parte del bicampeón de la Liga MX, el Toluca, el fichaje del delantero uruguayo, Franco Rossi, delantero uruguayo que tomará el lugar de Robert Morales, quien se fue a los Pumas.

El fichaje busca cubrir la cuota goleadora que el equipo requiere tras las recientes bajas en el eje del ataque, consolidándose como la apuesta principal de la directiva escarlata para competir por el título del Clausura 2026.

Franco Rossi aprobó satisfactoriamente los exámenes médicos realizados en las instalaciones de Metepec y firmó un contrato que lo vincula con la institución por los próximos tres años. El artillero charrúa destaca por su movilidad en el área y su capacidad de remate de cabeza, características que encajan en el esquema ofensivo que los Diablos Rojos han implementado en las primeras jornadas del campeonato nacional.

Con la llegada de Franco Rossi, el equipo mexiquense cierra su cuota de jugadores extranjeros para el presente certamen. Se espera que el futbolista pueda debutar el próximo fin de semana, una vez que se complete el trámite de su transfer internacional ante la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y se obtenga su visa de trabajo correspondiente para laborar en México.

La incorporación de Franco Rossi responde a una necesidad estratégica detectada por el cuerpo técnico durante la pretemporada. El Toluca ha mostrado un volumen de juego importante por las bandas, pero carecía de un referente fijo que capitalizara las oportunidades creadas por sus extremos. La directiva apostó por Rossi debido a su historial de efectividad en torneos de alta presión y su rápida adaptación a diferentes sistemas de juego.

El debut de Franco Rossi no solo aporta frescura al ataque, sino que genera una competencia interna sana con los canteranos y refuerzos nacionales. El técnico Renato Paiva destacó en conferencia de prensa que la versatilidad de Franco Rossi le permite jugar tanto como único punta o acompañado de un segundo delantero, lo que brinda variantes tácticas fundamentales para enfrentar a los equipos que suelen encerrarse defensivamente en la capital mexiquense.

