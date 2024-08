Frank Ocean sorprende con su visita a la CDMX; fans enloquecen en redes

Frank Ocean, el famosos cantante estadounidense, ha causado revuelo en redes sociales tras ser captado paseando por diversos puntos de la Ciudad de México, incluyendo una escuela inesperada y una salida al cine.

El martes por la tarde, el intérprete de “Thinkin bout you” fue visto caminando por la avenida Insurgentes Sur, vistiendo un outfit discreto en un intento por pasar desapercibido.

Las imágenes compartidas en redes muestran a Frank Ocean visitando la Universidad Intercontinental (UIC), lo que ha generado rumores de que podría haber grabado un video musical en sus instalaciones.

Frank Ocean was at a university in Mexico yesterday pic.twitter.com/5SeuZzHIfH

— Frank Ocean Updates (@blahnded) August 21, 2024