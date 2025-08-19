¿Llegará “Frankenstein” de Guillermo del Toro a la gran pantalla?

El tan esperado filme “Frankenstein“, bajo la dirección del aclamado Guillermo del Toro, dará un giro inesperado en su estrategia de lanzamiento. Inicialmente se anunció su estreno exclusivo en Netflix, pero la plataforma confirmó ahora su proyección limitada en salas de cine antes de su debut global.

Netflix reveló las fechas definitivas para este doble lanzamiento. “Frankenstein” se exhibirá en pantallas de cine el próximo 23 de octubre, con un formato limitado que sugiere funciones especiales o únicas.

Posteriormente, su estreno mundial en el catálogo de streaming será el 7 de noviembre, un dato que aclara la previa referencia vaga a solo “noviembre“.

Detalles de su proyección en México

A pesar de estas emocionantes confirmaciones, persisten importantes incógnitas. Hasta el momento, no se ha detallado en qué complejos cinematográficos estará disponible la película, ni si estas proyecciones limitadas incluirán cines en México.

La información sobre este particular permanece parcial, por lo que se recomienda a los interesados estar atentos a futuros comunicados oficiales.

La evolución de un estreno anticipado

Netflix, meses atrás, compartió las primeras imágenes oficiales del filme; estas generaron gran expectativa entre los seguidores del trabajo de Guillermo del Toro. En aquel momento, se había señalado de forma clara que la producción sería lanzada directamente en la plataforma digital, sin mencionar posibilidad de proyecciones en cine.

Ahora, la confirmación de su paso previo por la gran pantalla, aunque en espacios selectos, cambia la dinámica para los admiradores del director tapatío, quienes tendrán una oportunidad anticipada y más inmersiva.