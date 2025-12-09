“Frankenstein” de Guillermo del Toro nominada a 5 Globos de Oro

La película Frankenstein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, encabeza entre los filmes destacados tras obtener cinco nominaciones a la 83ª edición de los Globos de Oro, que se entregarán en enero de 2026. El anuncio de candidaturas coloca a Frankenstein como uno de los contendientes más fuertes en la categoría de drama.

La cinta aspira a reconocimientos en categorías relevantes:

Mejor Película de Drama

Mejor Dirección para del Toro

Mejor Actor para Oscar Isaac y

Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi

Mejor Banda Sonora para la composición musical de la película.

El logro de Frankenstein no sorprende, pues en semanas recientes la obra ya había sido reconocida con múltiples nominaciones en otros premios de crítica internacional, lo que evidencia que la combinación entre su estilo visual, su reinterpretación del clásico literario y sus actuaciones ha resultado bien recibida por críticos y audiencias.

Para del Toro, estas nominaciones representan una reafirmación de su talento como creador capaz de reinventar relatos históricos del cine de horror y fantasía con una sensibilidad artística profunda. Frankenstein compite ahora con otras producciones globales por los premios más codiciados, lo que coloca nuevamente al cine latinoamericano, y especialmente al cine mexicano, en el ojo de la crítica internacional de Hollywood.

La expectativa crece: muchas miradas están puestas sobre Frankenstein en las próximas semanas, cuando se dé a conocer la lista definitiva de ganadores. Si obtiene alguno de los Globos de Oro —en dirección, actuación o categoría general—, podría marcar un hito importante para su difusión mundial. Mientras tanto, la nominación ya consolida a Frankenstein como una película clave de la temporada.