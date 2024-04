Frankie Muniz revela que sufrió maltrato en “Malcolm el de en medio”

Frankie Muniz ha confesado recientemente que fue víctima de maltratos durante el rodaje de Malcolm in the Middle, una experiencia que lo llevó a abandonar el set en ciertos episodios. Sin embargo, reveló que no fue el único en sufrir esta situación.

Durante su participación en “I’m a Celebrity … Get Me Out of Here”, compartió que consideró dejar la serie por completo debido al ambiente hostil que se vivía en el set de grabación. Aunque no mencionó nombres ni cargos de aquellas personas a las que describió como “controladoras, groseras o irrespetuosas”.

Según explicó, la toxicidad generada por estas personas era tal que optó por abandonar el set e irse a su casa, sin importarle si lo despedían, ya que para él valía totalmente la pena. No obstante, sus compañeros de reparto decidieron quedarse debido al temor que les inspiraban estas personas.

“Hubo dos episodios en los que no estoy. Me salí del set”, declaró Muniz. Todos tenían mucho miedo de levantarse cuando ciertas personas eran controladoras, groseras o irrespetuosas. Me sentí tan mortificado al ver a la gente con miedo de defenderse por sí mismos que pensé: ‘Di algo'”, comentó.

Además, señaló que tanto el personal de producción como los miembros del elenco estaban atemorizados de defenderse, aunque él no compartía ese sentimiento. Por el contrario, consideró que, el hecho haber sido de ser el protagonista de la serie, evitó que lo despidieran.

“No me importaba que me dijeran que no iba a volver, porque valía la pena hacerlo. Que yo fuera el protagonista de la serie ayudaba”, expresó Muniz.

A pesar de que dijo que se ausentó en dos episodios, los fans notaron la ausencia de Malcolm solo en un episodio de la temporada 4, donde sus padres, Lois y Hal, redactan un testamento para sus hijos mientras recuerdan momentos destacados de la serie.

El actor también habló sobre su experiencia en Hollywood, una industria de la que nunca se sintió parte, a pesar de su éxito. También consideró que la actuación no es lo suyo, ya que prefiere una vida más tranquila, alejada de los reflectores y cercana a la naturaleza.

“Nunca sentí que encajara completamente en el mundo de Hollywood, a pesar de que estaba en el mundo. Me nominaron a los premios Emmy y a los Globos de Oro, iba a todo esto, estaba allí y pensé ‘¿cómo estoy aquí?'”, comentó.

Finalmente, declaró que su experiencia amarga lo ha llevado a reflexionar que no le permitiría a su hijo de tres años, Muz, entrar en la industria del entretenimiento a una edad temprana.