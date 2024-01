Así reaccionó el mundo del futbol ante la muerte de Franz Beckenbauer

El mundo del futbol está de luto, pues este lunes 08 de enero trascendió la noticia sobre el fallecimiento de una de las leyendas más importantes del balompié alemán: Franz Beckenbauer, a sus 78 años de edad.

Durante su vida, el exjugador construyó un legado inquebrantable, sin embargo, batalló contra diversas enfermedades que poco a poco desmejoraron su estado de salud, lo que provocó que se alejara de los reflectores y este día, perdiera la vida.

Considerado como uno de los mejores defensas de la historia, conquistó el Mundial de 1974 junto a Alemania, con quien, además, se coronó campeón de la justa internacional en 1990, pero esta vez, como dirigente de la selección.

Además, su trayectoria se adornó por diversos títulos, dentro de los que destacan: una Eurocopa en 1972; tres Copas de Europa, hoy conocidas como Champions League, de 1974 a 1977 y dos Balones de Oro en 1972 y 1976.

Incluso, hace algunos meses, el apodado como ‘Kaiser’, anunció que perdió la visión en su ojo derecho, por lo que sus médicos le recomendaron evitar cualquier tipo de viaje que implicara distancias largas, pues además padecía de problemas cardíacos.

Ahora, con la muerte lamentable del astro deportivo, diversas personalidades del balompié expresaron sus condolencias a través de redes sociales, donde también se hicieron presentes algunas federaciones y escuadras de todo el planeta.

Sin embargo, de entre todas sobresalió el comunicado del Bayern München, equipo donde militó por 13 años, en los que jugó 582 partidos y anotó 74 goles:

A continuación presentamos una recopilación de quienes despidieron Franz Beckenbauer desde distintos lugares:

FC Barcelona offers its condolences for the passing of Franz Beckenbauer, legend of world football who has left us today at the age of 78. Rest in peace.

Our thoughts are with Franz Beckenbauer’s family, his friends and all his companions. Our sincere condolences. pic.twitter.com/wELGpIHq4s

One of Germany’s greatest footballers has passed away.

The Bundesliga family is devastated to learn of the death of Franz Beckenbauer. A true icon, then, now, and always. RIP, Der Kaiser. 👑🕊 pic.twitter.com/zE2CcggVNd

We are deeply saddened by the passing of Franz Beckenbauer, one of football’s greatest ever players

A World Cup winner as both player and manager, ‘Der Kaiser’ was as elegant as he was dominant

He will forever be remembered pic.twitter.com/dJDF4eAuod

— Premier League (@premierleague) January 8, 2024