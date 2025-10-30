¡Escándalo en “La Granja VIP”! Filtran videos que confirman fraude

El exitoso reality show “La Granja VIP”, de TV Azteca, enfrenta su mayor crisis desde su estreno. En redes sociales se filtraron videos que revelan supuestas manipulaciones de producción, favoritismos entre participantes y una posible expulsión sorpresa que podría cambiar el rumbo del programa.

La polémica comenzó cuando se difundió un clip donde Sergio Mayer Mori aparece recibiendo instrucciones antes de realizar su nominación durante una asamblea. En el video se escucha a un miembro de producción decirle cómo comportarse frente a las cámaras, lo que despertó sospechas de manipulación en el proceso.

“Te paras en tu lugar, dices ‘mi nominado es…’ y esperas unos segundos”,

se escucha claramente en la grabación, lo que sugiere que las votaciones podrían estar parcialmente guionizadas.

En cuestión de minutos, el video se volvió viral y los hashtags #FraudeEnLaGranjaVIP y #ProducciónAmañada se posicionaron entre las principales tendencias en X. Los seguidores del programa exigieron explicaciones a la televisora, acusándola de “engañar al público” y de proteger a ciertos concursantes.

“¿Dónde quedó la transparencia? Todo parece armado para beneficiar a sus favoritos”, comentó una usuaria en redes sociales.

El Patrón, en el centro de la tormenta

El escándalo también alcanzó al exluchador Alberto “El Patrón” del Río, quien habría salido temporalmente del set para cumplir compromisos laborales, violando así el aislamiento obligatorio que impone el formato del reality. De acuerdo con reportes de Publímetro, su salida podría convertirlo en el próximo eliminado.

Sin embargo, el conductor Adal Ramones desmintió los rumores durante una transmisión en vivo:

“Eso es completamente falso. Aquí nadie tiene privilegios”, afirmó con firmeza.

A pesar de sus declaraciones, las sospechas de favoritismo persisten, y muchos internautas sostienen que la producción estaría protegiendo a determinados concursantes por razones comerciales.

“La Granja VIP”, que había mantenido altos niveles de audiencia y participación digital, ahora enfrenta una crisis de credibilidad. Si se confirma que las nominaciones fueron dirigidas, TV Azteca podría perder tanto la confianza del público como el respaldo de algunos anunciantes.

“Queríamos ver competencia real, no un guion disfrazado de reality”, expresó un seguidor decepcionado.

Hasta el momento, TV Azteca no ha emitido un comunicado oficial. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la producción evalúa cambios urgentes en las dinámicas y sanciones internas para calmar la controversia.

Mientras tanto, la audiencia continúa exigiendo transparencia y explicaciones, dejando claro que el verdadero drama de “La Granja VIP” no ocurre dentro del rancho, sino detrás de cámaras.