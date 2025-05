Víctimas denuncian fraude millonario en venta de autos en Los Cabos

Víctimas de presunto fraude por compraventa de vehículos acudieron este miércoles al Centro de Justicia Penal de Cabo San Lucas para exigir a las autoridades que agilicen los procesos judiciales en contra de Gilberto “N”, señalado por múltiples denuncias por estafa.

Entre los afectados se encuentra la empresa Automotriz Transmar de Cortés S.A. de C.V., así como ciudadanos que entregaron sumas considerables de dinero sin recibir los vehículos prometidos.

Eduardo de la Mora Peña, director general de la automotriz, señaló que Gilberto “N” habría operado con el mismo modus operandi en Cancún antes de trasladarse a Los Cabos. Estimó que el daño económico total supera los 10 millones de pesos.

También se presentó Mariel Brito, una joven que denunció haber sido defraudada por 340 mil pesos. Dijo que interpuso su denuncia hace un año, sin avances en el proceso.

“Me di cuenta que me estafó todo el dinero hace un año. De hecho me acerqué con la agencia para ver porqué no me entregaban mi unidad que en teoría ya estaba cubierto lo que me pedían para la entrega pero resultó que no habían pagos, no había un coche que yo di como anticipo también, donde él emitió facturas a nombre de la agencia que resultaron ser falsas”, expresó la víctima.