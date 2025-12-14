Fraude en WhatsApp engaña a usuarios de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una advertencia a los usuarios ante la detección de una estafa que circula por WhatsApp, donde personas ajenas a la empresa se hacen pasar por trabajadores del área de cobranza.

De acuerdo con la CFE, los mensajes buscan generar alarma al advertir sobre supuestos adeudos, cortes inmediatos del servicio o descuentos especiales, con el fin de que las personas realicen pagos indebidos o compartan información personal.

La empresa aclaró que no solicita pagos, datos bancarios ni información personal a través de WhatsApp, y que cualquier notificación oficial se realiza únicamente por canales institucionales y recibos oficiales.

Ante esta situación, la CFE recomendó no responder los mensajes, no abrir enlaces, no realizar depósitos y bloquear el número desde el cual se envía el intento de fraude.

Asimismo, pidió a la población denunciar estos casos y mantenerse alerta, ya que este tipo de engaños buscan aprovechar la preocupación de los usuarios por su servicio eléctrico.