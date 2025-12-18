Alertan por aumento de fraudes en compras en línea durante temporada decembrina en BCS

Ante el incremento de compras por internet durante la temporada decembrina, la Policía Estatal Cibernética de Baja California Sur advirtió sobre el aumento de fraudes digitales, principalmente relacionados con ofertas falsas, páginas apócrifas y ventas engañosas de productos y boletos.

La titular de la Unidad de Análisis de la Policía Estatal Cibernética, Hayde Amador Alameda, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar transacciones en línea, ya que en estas fechas los delincuentes aprovechan el mayor flujo de dinero y el interés por adquirir regalos navideños.

“Hay que estar muy atentos si vamos a realizar alguna compra en línea, verificar bien las páginas, que sean páginas oficiales; hay que desconfiar de las ofertas demasiado altas, y si vamos a comprar algún boleto en alguna aerolínea, verificar que sean las páginas oficiales que están ofreciendo estos productos y por ningún motivo realizar un depósito sin tener asegurada la compra”, señaló.

Explicó que uno de los principales riesgos es caer en sitios falsos que simulan ser tiendas reconocidas o plataformas de venta, así como en perfiles que ofrecen productos a precios muy por debajo del mercado, una estrategia común para cometer fraudes.

En este sentido, Amador Alameda recomendó priorizar el uso de plataformas digitales que cuenten con mayores candados de seguridad y esquemas de protección al comprador, los cuales permiten mayor respaldo en caso de alguna irregularidad.

“Existen algunas plataformas que tienen más candados de seguridad y que ofrecen un seguro para cualquier situación, entonces ahí es donde podemos tener un poquito más de seguridad si vamos a realizar la compra”, explicó.

Finalmente, la Policía Estatal Cibernética reiteró que, ante cualquier duda sobre la autenticidad de una página o una compra en línea, la ciudadanía puede solicitar orientación a través del 911 o mediante los canales oficiales de la corporación, con el objetivo de prevenir que más personas sean víctimas de delitos cibernéticos durante esta temporada.