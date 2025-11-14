¡Puedes ser la próxima victima! Te decimos cómo prevenir y protegerte de fraudes en línea

El uso intensivo de redes sociales y la falta de educación digital están provocando un crecimiento acelerado de fraudes, robo de identidad y acoso en línea en México. De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, hoy los delincuentes ya no necesitan herramientas avanzadas: la mayoría de los ataques se basa en engañar al usuario para que entregue voluntariamente su información.

Fraudes más comunes en línea

Los casos que más afectan a los usuarios son:

Enlaces falsos enviados por WhatsApp, Facebook o mensajes de texto para robar datos bancarios.

Suplantación de bancos u oficinas públicas , mediante llamadas o mensajes que piden datos personales.

Perfiles falsos creados para obtener fotos, ubicación y otra información privada.

Aplicaciones “gratuitas” que solicitan permisos excesivos y acceden a la cámara, micrófono o contactos.

Estos fraudes funcionan porque muchas personas no revisan el origen del mensaje o reaccionan ante avisos falsos que aparentan urgencia.

Menores, el grupo más vulnerable

Niñas, niños y adolescentes están entre los más expuestos, ya que suelen, aceptar solicitudes de desconocidos, compartir fotos, ubicación o datos personales, participar en retos virales sin medir riesgos y navegar sin supervisión adulta.

Esto facilita delitos como grooming, sextorsión, acoso y manipulación emocional, que pueden escalar rápidamente.

Por qué México es tan vulnerable

México aún carece de preparación para combatir la ciberdelincuencia debido a que la mayoría de los usuarios no sabe identificar un ataque, se comparten datos personales sin ninguna medida de privacidad o son pocas las personas que usan contraseñas fuertes o configuraciones de seguridad.

En este contexto, los delincuentes operan con facilidad y con baja posibilidad de ser detectados.

Cómo protegerse

Para reducir riesgos, se recomienda tomar estas medidas:

Desconfiar de mensajes urgentes o demasiado atractivos.

No abrir enlaces desconocidos .

Utilizar contraseñas seguras y diferentes en cada servicio.

Revisar los permisos que solicitan las aplicaciones.

Ajustar la privacidad de redes sociales.

Supervisar el uso de internet en menores.

