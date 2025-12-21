Fraudes navideños: 80% de los consumidores en México teme estafas cada vez más sofisticadas

La temporada navideña no solo aumenta las compras en línea y los envíos a domicilio, sino que también coincide con el pico de fraudes digitales. Ciberdelincuentes aprovechan la prisa y las promociones de fin de año para enviar mensajes falsos de empresas de paquetería, redirigiendo a sitios web fraudulentos que buscan robar datos personales y financieros de los consumidores.

Según Visa, 80% de los consumidores en México teme que las estrategias de fraude sean cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar, una alerta respaldada por cifras de ciberseguridad. NordVPN reporta que dos de cada cinco personas fueron víctimas de estafas relacionadas con entregas durante el último año y que los sitios web falsos de empresas de mensajería crecieron 86%, siendo DHL la marca más suplantada. Además, la inteligencia artificial se utiliza para crear engaños más convincentes y personalizados.

Ante este panorama, bancos y especialistas en ciberseguridad han reforzado sus alertas. Instituciones como Scotiabank y Mifel advierten que nunca solicitan datos ni verifican operaciones por llamadas o mensajes. Los expertos recomiendan no hacer clic en enlaces de rastreo recibidos por SMS o correo, verificar cuidadosamente el remitente, usar únicamente sitios web con protocolo HTTPS y no compartir información personal o financiera. En esta temporada de compras, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva contra los fraudes digitales navideños.