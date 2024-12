Fraudes navideños: alertan sobre páginas clonadas y perfiles falsos en Baja California Sur

Con la llegada de la temporada navideña, marcada por el aumento en las compras de regalos y la entrega de aguinaldos, los fraudes tienden a incrementar significativamente en Baja California Sur, informó Hayde Amador Alameda, titular de la Unidad de Análisis de la Policía Estatal Cibernética.

En entrevista con CPS Noticias, Amador Alameda señaló que, en esta época del año, cuando la mayoría de la población recibe sus aguinaldos o cajas de ahorro, aumenta el riesgo de fraudes a través de plataformas digitales. Aunque estas herramientas son útiles para el comercio, también son aprovechadas por delincuentes que clonan páginas, crean perfiles falsos y se aprovechan de la confianza de los compradores.

La titular de la Unidad de Análisis de la Policía Estatal Cibernética en Baja California Sur instó a la ciudadanía a desconfiar de ofertas engañosas, verificar la autenticidad de los portales donde se planea adquirir un producto y, en el caso de los vendedores, entregar los artículos solo después de haber confirmado el pago correspondiente.

“Se nos ha estado incrementando fraudes a través de las ventas en marketplace, por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando están vendiendo un producto, no entregar el artículo hasta no verificar que el dinero no esté en su cuenta o no citar a las personas en su domicilio, siempre hacerlo en un lugar público, donde se sientan seguros (…) Ahora en navidad se incrementan (los fraudes) porque vienen a ofrecer los juguetes para los padres y caen en páginas falsas que son clonadas que, una vez que hacen el depósito, desafortunadamente desaparecen, por lo que hay que tener mucho cuidado”.