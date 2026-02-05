Llaman a evitar fraudes con ofertas de empleo falsas en Baja California Sur

El Servicio Nacional del Empleo (SNE) alertó a la población sobre casos de estafas y extorsiones mediante falsas ofertas de empleo , principalmente a través de páginas web y redes sociales que utilizan de manera indebida el nombre de instituciones oficiales para engañar a personas buscadoras de trabajo.

De acuerdo con información institucional difundida previamente por el propio SNE , a nivel nacional se han detectado páginas web con vacantes falsas , situación que derivó en la intervención de la Policía Cibernética , instancia que logró dar de baja más de 300 sitios relacionados con posibles fraudes .

El organismo también ha advertido sobre el uso indebido de publicaciones oficiales para cometer engaños contra personas en búsqueda de empleo, por lo que exhortó a la ciudadanía a ignorar este tipo de contenidos y reportarlos como información falsa .

En entrevista, el director general del Servicio Nacional del Empleo en Baja California Sur , José Manuel Rojas Aguilar , confirmó que se han presentado casos en los que personas suplantan la identidad de la institución para cometer fraudes.

“Ya nos ha tocado, nos ha llegado información de que han utilizado nuestro nombre en algunas partes para ofrecer empleos y luego resulta que es un fraude. Pero nuestra recomendación es que únicamente se aboquen a nuestras páginas oficiales que tenemos, que es el Servicio Nacional del Empleo; tenemos el ChambaChat que nosotros publicamos ahí periódicamente para que puedan hablar a esos teléfonos, compruebe muy bien qué tipo de personas están haciendo esas ofertas”, expresó Rojas Aguilar.

Rojas Aguilar detalló que uno de los esquemas más frecuentes de fraude laboral está relacionado con la movilidad laboral al extranjero , donde se promete a las personas una colocación fuera del país a cambio de pagos anticipados .

“Sí hemos tenido esos problemas, sobre todo con la movilidad laboral en el extranjero, que supuestamente les van a ayudar a colocarlos ahí; luego les piden algún recurso económico para poderlos ayudar y finalmente resulta que es una estafa. Así que tengan mucho cuidado, que se acerquen y que comprueben bien que son nuestras páginas oficiales”, agregó.

El Servicio Nacional del Empleo reiteró que todas las vacantes legítimas deben verificarse en el portal oficial empleo.gob.mx , donde las ofertas están validadas por el Gobierno de México , e invitó a la ciudadanía a acercarse directamente a sus oficinas para recibir orientación gratuita y segura .

