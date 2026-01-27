Frenan el megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual por riesgo ambiental y vacío de infraestructura

La expansión turística de Royal Caribbean en Mahahual sufrió un revés judicial de alto impacto, luego de que una jueza federal en Quintana Roo ordenara la suspensión temporal de los cambios de uso de suelo que daban sustento al megaproyecto Perfect Day México. La medida detiene, por ahora, la materialización de uno de los desarrollos turísticos más ambiciosos del Caribe mexicano.

La resolución deriva de un juicio de amparo promovido por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), encabezada por Antonella Vázquez Cavedón, y tiene efectos inmediatos sobre el Programa de Desarrollo Urbano municipal. La orden judicial impide a Royal Caribbean ejercer cualquier derecho derivado de dichas modificaciones mientras se analiza la legalidad del proceso.

El alcance de la suspensión no es menor, ya que incluye constancias, permisos y licencias que se hayan expedido con base en la reconfiguración urbana impugnada. En su argumentación, la jueza reconoció de manera preliminar la existencia de elementos que ameritan una protección urgente del entorno natural ante el riesgo potencial al ecosistema de manglar, la presión sobre el derecho al agua y la limitada infraestructura local.

El fallo también pondera la magnitud del proyecto turístico planteado y la posible generación de impactos irreversibles, aplicando principios ambientales como el de precaución y el de in dubio pro natura. Para el Poder Judicial, el tamaño de Perfect Day México exige un escrutinio reforzado antes de permitir su ejecución.

Uno de los puntos clave señalados en la resolución es la fragilidad de Mahahual en materia de servicios básicos, particularmente saneamiento y tratamiento de aguas. Estas carencias estructurales, de no atenderse previamente, podrían amplificar los efectos negativos de un desarrollo de gran escala en una zona costera con alto valor ambiental.

Desde la óptica de los promoventes del amparo, la suspensión no resuelve aún el fondo del litigio, pero sí evita daños potencialmente irreparables mientras se revisa la legalidad de los actos administrativos. La decisión coloca el foco en la planeación urbana y ambiental como condición previa, no posterior, a la inversión turística.

Royal Caribbean, por su parte, ha defendido el proyecto como un polo de desarrollo sostenible y ha buscado negociar incentivos fiscales con autoridades federales, estatales y municipales. La naviera sostiene que dichos beneficios no tendrían un fin recaudatorio, sino que permitirían reinvertir recursos en restauración ambiental y en el fortalecimiento de la economía local.

La empresa asegura que alrededor de la mitad del predio adquirido corresponde a zonas previamente impactadas, donde se concentraría la infraestructura turística, mientras que el resto se destinaría a conservación y restauración ecológica. Además, ha proyectado miles de empleos temporales durante la construcción y una cifra similar de puestos permanentes una vez que el complejo entre en operación.

Sin embargo, el debate ambiental se intensificó tras el reconocimiento de impactos negativos significativos en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la Semarnat. En ese documento se identificó la presencia de especies en riesgo, como el ocelote, el tigrillo y la tortuga blanca, lo que refuerza los argumentos de quienes consideran que el proyecto rebasa la capacidad ecológica de la zona.

El caso de Mahahual coloca nuevamente en tensión el modelo de grandes desarrollos turísticos frente a la protección ambiental, en un contexto donde la promesa de inversión, empleo y derrama económica choca con la fragilidad de los ecosistemas costeros y la limitada infraestructura de comunidades que aún no resuelven sus necesidades básicas.

