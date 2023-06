Estos 4 factores frenan la llegada de turismo extranjero a México

Diversos factores están causando un estancamiento en el gasto del turismo extranjero en México, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en abril 2023 el ingreso de los viajeros internacionales pasó de US$2.406 millones a US$2.411 millones, durante el mismo mes del año inmediato anterior.

La desaceleración en la captación de divisas, respecto al gasto promedio, también decayó. Pasó a US$2.017 dólares por persona extranjera, es decir, decreció un 2.4%. Asimismo, llegada de viajeros estadounidenses tuvo una rebaja anual del 13.3%.

En torno a los principales motivos, el especialista en economía turística de Grupo Empresarial Estrategia (GEMES), Humberto Molina, acentuó a El Economista que se debe a cuatro factores como: la valoración del peso mexicano, la falta de promoción turística, la competencia de destinos a nivel mundial y la percepción de inseguridad.

“Lamentablemente, parece ser algo que va a continuar si no nos ponemos las pilas por atraer al turista. Hay que ir a buscarlos, hacer estrategias directas, dar información, estar cerca de ellos. No quiero hablar de una crisis todavía, pero los resultados no son nada buenos”, alertó.