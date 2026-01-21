Frenan grabación de video promocional realizado en Madrid, sobre el Mundial 2026 en Jalisco, por falta de permisos

La intención de capturar un video promocional para destacar a la entidad en el extranjero enfrentó obstáculos legales en España. Durante su gira de trabajo por Madrid, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se vio envuelto en un incidente logístico cuando la policía local detuvo la producción de un video promocional debido a la carencia de autorizaciones legales. El suceso ocurrió en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde la delegación mexicana buscaba generar contenido de alto impacto visual.

El conflicto surgió cuando el equipo de producción instaló cámaras y herramientas profesionales en la emblemática Plaza del Callao. Al percatarse de que se realizaba una grabación con fines comerciales y oficiales en la vía pública, agentes de la Policía Municipal intervinieron para solicitar los permisos municipales obligatorios. Al no contar con dicha documentación, la autoridad madrileña ordenó el cese inmediato de las actividades y el retiro del equipo técnico.

La comitiva jalisciense tenía como objetivo primordial utilizar este material para posicionar a Guadalajara como una de las sedes estelares del Mundial de Futbol 2026. Pese a la relevancia del evento deportivo, las leyes españolas exigen que cualquier producción profesional en espacios públicos sea autorizada previamente. Según reportaron las autoridades, no hubo sanciones administrativas ni detenciones, limitándose a recordar que el uso del suelo urbano está regido por normativas estrictas de convivencia.

El incidente, que quedó registrado en redes sociales, mostró al oficial de policía explicando que el acceso a la Plaza del Callao para fines de filmación requiere de permisos municipales vigentes, sin excepciones para cargos públicos extranjeros. El equipo de producción que acompañaba a Pablo Lemus tuvo que apagar los equipos de grabación de forma inmediata. Esta interrupción afectó la agenda de comunicación que pretendía ligar la imagen de Madrid con la promoción de Jalisco en el extranjero.

Es importante señalar que la Feria Internacional de Turismo (FITUR) es el escenario donde se gestan las alianzas turísticas más importantes del año. No obstante, la estrategia de capturar imágenes en la vía pública sin el respaldo burocrático local resultó en una pausa forzada para la promoción del Mundial de Futbol 2026. Fuentes cercanas a la delegación indicaron que el mandatario no tuvo interlocución directa con el agente, sino que fueron los técnicos quienes atendieron el requerimiento.

