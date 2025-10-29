Padres piden frenar agresiones y bullying en secundaria técnica 16

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 16, ubicada en Cabo San Lucas, manifestaron su preocupación ante los recurrentes casos de bullying y agresiones que se han registrado en el plantel, y solicitaron la intervención de las autoridades educativas para garantizar la seguridad del alumnado.

En entrevista, Denis Luna, hermana y tutora de una menor que cursa sus estudios en dicha institución, relató que su hermana fue agredida físicamente por dos alumnos fuera del plantel, minutos después de la salida, sin que hubiera presencia de personal escolar.

“El conflicto que pasó es que ella fue agredida por un alumno hombre a la hora de la salida, 10 minutos después de que salieron y no había ninguna autoridad escolar. La respuesta de la directora que nos dio al cuestionarle cuál iba a ser la solución para poder arreglar este problema fue que si queríamos denunciar que denunciáramos, que su trabajo no es cuidar alumnos, que su trabajo solo es educación y que a los maestros no les puede exigir que se queden 10 minutos o una hora extra porque no se les pagan las ocho horas y entonces no les puede exigir más”, declaró Luna.

El problema surgió luego de un conflicto entre estudiantes por una cantidad de dinero, lo que derivó en una agresión física contra la menor, además de otro altercado con una alumna que presuntamente la venía molestando. Durante la riña, una unidad de la Policía Municipal intervino y trasladó a las jóvenes a barandilla, ante la ausencia de autoridades escolares en el lugar.

“El resultado fue que pudimos obtener una orden de restricción ya que mi hermana tenía lesiones en la espalda, brazo y en la cabeza, fueron checadas por un doctor de ahí mismo del MP, y ya ahorita está un proceso legal donde van a empezar a investigar porque tienen páginas de TikTok e Instagram donde hay peleas de niños dentro y fuera de la escuela. Nos comentan varios papás que han sido sus hijos agredidos por varios niños con piedras, con cables, o sea, cosas graves”, expresó la tutora.

Tras este incidente, se implementó la presencia de docentes y prefectos en los horarios de salida, sin embargo, los padres aseguran que no ha habido más acciones preventivas. Luna señaló que incluso la directora se negó a recibir y firmar una solicitud presentada por los padres para establecer un protocolo de prevención del acoso escolar dentro del plantel.

Finalmente, Denis Luna hizo un llamado a los padres de familia para mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos y reforzar la educación desde el hogar, al considerar que la prevención del bullying es una tarea compartida entre la escuela y la familia.