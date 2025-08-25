Avanzan trabajos para frenar derrames de aguas negras en El Esterito, en La Paz

Autoridades municipales y estatales trabajan en un proyecto integral que permitirá frenar los constantes derrames de aguas negras en la zona aledaña al cárcamo de El Esterito, en La Paz. Durante años, los vecinos han denunciado las condiciones insalubres en las que viven debido a las fugas de drenaje, lo que provoca enfermedades y malos olores.

La titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) de Baja California Sur, Carolina Armenta Cervantes, explicó que se trata de un problema complejo que debe abordarse por etapas y que implica una obra más amplia.

Buscan una solución a corto plazo

Debido a que la solución permanente requiere de tiempo para su planeación y ejecución, comenzarán con una estrategia a corto plazo para mejorar la calidad de vida de los colonos.

“Estamos trabajando con el tema de los estudios y estamos en esta etapa de sacar la licitación de algunos de los proyectos que van a dar una solución a corto plazo, pero es importante comentar que la obra es muchísimo más grande para tratar de solucionar a fondo este problema”, explicó.

En los trabajos para el desarrollo de una red de drenaje más eficiente en la ciudad, también están involucrados la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz. La titular de la SEPUIMM destacó que tanto a nivel municipal como estatal se están buscando los recursos para las distintas fases del proyecto integral.