Piden frenar la sobrepesca para proteger especies destinadas a la pesca deportivas

La pesca deportiva en Los Cabos enfrenta una crisis por la reducción de especies icónicas como el marlín, pez vela y dorado. Ante esta situación, el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) insta a los pescadores a asumir un autocontrol y promover la autorregulación para proteger la biodiversidad marina y garantizar la sostenibilidad del turismo de pesca.

El director de FONMAR, Martín Inzunza Tamayo, explicó que desde hace años se ha detectado una disminución tanto en la cantidad como en el tamaño de estas especies, afectando directamente la actividad turística y deportiva en la región.

“Si existe preocupación y nos estamos ocupando de eso, pero como FONMAR solos no podemos. Convocamos siempre a los pescadores al autocontrol, a la conciencia y a la autorregulación. . La pesca en veda y la captura de ejemplares pequeños sigue afectando todas las especies”, señaló Inzunza Tamayo.

Según el funcionario, la pesca comercial de especies destinadas a la pesca deportiva ha contribuido significativamente a la disminución de poblaciones de marlín y otras especies, afectando el ecosistema marino y el atractivo turístico de Los Cabos.

Las prácticas como la pesca fuera de temporada y la captura por debajo de la talla mínima continúan siendo un desafío para la recuperación de estas especies esenciales para el turismo de pesca en Baja California Sur.