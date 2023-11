El Frente por la Familia en BCS se presenta de nuevo al Congreso del Estado

En el Congreso del Estado se presentaron miembros del Frente por la Familia en Baja California Sur, debido a que se llevó a cabo la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto a la reforma del artículo 205, donde ellos esperan proteger a las niñas y niños de ser obligados a realizar una transición de sexo.

Cabe mencionar que en el mes de junio del 2023 se pronunciaron en contra de la Ley de Infancias Trans, que busca permitir a menores de edad acceder al derecho a modificar el género en sus actas de nacimiento, y en septiembre del mismo año presentaron su propia iniciativa.

Al respecto, Rafael Loera Vázquez, presidente del Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur, expuso que buscaron herramientas legales que protejan a los menores de edad de ser manipulados para la transición.

Comentó que buscan el diálogo con el diputado José María Avilés Castro, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para poner un candado a esta ley y no se haga un mal uso.

“Vamos a tratar de bloquear ese tipo de cosas, poner un candado para que no lo hagan. Voy a tratar de hacer una reunión ahorita con el diputado Chema para que nos sentemos allí y no se manipule porque no queremos que esto se manipule queremos que la niñez quede con un candado, que hasta que tengan su mayoría de edad ellos puedan decidir el rumbo de sus vidas”.