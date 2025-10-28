Frente Frío No. 11 golpea al país: se esperan temperaturas de -5 °C en siete estados
Este martes 28 de octubre, el Frente Frío No. 11 ingresó al noroeste de México y comenzará a recorrer el país, acompañado por una marcada masa de aire polar y una línea seca, lo que provocará un fuerte descenso de temperaturas, lluvias y vientos intensos.
Bajas temperaturas: zonas más afectada
-
En las zonas serranas de Durango, se prevén temperaturas mínimas de -5 °C a 0 °C.
-
En estados como Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, se esperan mínimas entre 0 °C y 5 °C.
Vientos y lluvias: otro nivel de alerta
El fenómeno también generará un evento de “Norte” muy fuerte, con rachas de viento que podrían alcanzar los 85 a 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y entre 65 a 80 km/h en zonas del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), Chiapas y Tabasco.
Asimismo, se estiman chubascos y lluvias fuertes en occidente, centro, oriente y sureste del país.
LEER MÁS: VIDEO: Se viralizan diputados del PVEM por grabarse ebrios y hablando groserías
¿Por qué ocurre esto?
La combinación del frente frío con una masa de aire polar genera un escenario de clima extremo: el aire frío desciende rápidamente, las corrientes en chorro y la interacción con la línea seca aumentan la inestabilidad, provocando caídas bruscas de temperatura y vientos intensos.
Este tipo de eventos destacan que las mañanas y noches se volverán especialmente exigentes para las zonas altas y las serranías.
Recomendaciones para este periodo
-
Usa ropa abrigadora, gorro y guantes, especialmente si estás en zonas altas o de montaña.
-
Protege ventanas y puertas en casas ubicadas en zonas frías para evitar la entrada de aire helado.
-
Si tienes tuberías al aire libre, cúbrelas: podrían congelarse.
-
Mantente al tanto mediante fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
-
En las zonas costeras, atención especial por oleaje elevado y viento de componente norte.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO