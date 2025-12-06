Frente frío 18 desata un fin de semana caótico: lluvias, nieve y contrastes térmicos en gran parte de México

El arribo del frente frío 18 marca un fin de semana de bruscos contrastes en México, donde lluvias intensas, caída de nieve, aguanieve y rachas de viento redefinirán las condiciones del tiempo entre sábado y domingo. El país entra en una fase de alta inestabilidad atmosférica que rompe con la relativa calma de días recientes y obliga a prepararse para un escenario climático cambiante, especialmente en el norte y occidente.

La instalación gradual de una compleja interacción meteorológica explica la magnitud del fenómeno. El país se encuentra bajo la influencia simultánea de un río atmosférico proveniente del Pacífico, el frente frío 18 y su masa de aire polar, una combinación que incrementa el transporte de humedad y genera un ambiente ideal para tormentas y precipitaciones en varias regiones. Este choque de sistemas también abrirá la puerta a episodios de nieve y aguanieve en zonas altas del noroeste y centro-norte.

La humedad impulsada desde el Pacífico favorecerá lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, estados que se mantienen en vigilancia ante tormentas que podrían superar los 50 milímetros. Hacia Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, los acumulados descenderán a rangos moderados pero igualmente relevantes para comunidades con suelos saturados.

El resto del país no queda exento: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Campeche enfrentarán lluvias aisladas, menores a 5 milímetros, que aun así podrían generar encharcamientos locales debido a la persistencia del mal tiempo. La variabilidad será la regla, pues mientras algunas regiones lidiarán con humedad constante, otras sentirán únicamente los efectos periféricos del sistema.

El viento será otro protagonista del fin de semana. Los fuertes gradientes de presión regional favorecerán rachas vespertinas de 30 a 50 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Coahuila, condiciones que podrían reducir la visibilidad y complicar actividades al aire libre. En zonas serranas, estos vientos reforzarán la sensación de frío y el riesgo de tolvaneras.

El contraste térmico será extremo. Mientras el sábado traerá valores de hasta 40 grados en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, el amanecer del domingo será gélido: Chihuahua y Durango descenderán a temperaturas de -10 a -5 °C, y estados como Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se moverán entre -5 y 0 °C. Buena parte del Bajío, noreste y centro-sur oscilará entre los 0 y 5 grados, un descenso abrupto frente al calor del día previo.

El panorama se complica aún más por la evolución prevista del sistema. La masa de aire polar continental reforzará al frente frío 18 mientras este avanza sobre el Golfo de México y comienza a interactuar con una vaguada procedente del Caribe. Esta combinación incrementará el potencial de tormentas al inicio de la semana, especialmente en regiones del oriente, sureste y Península de Yucatán.

México encara, así, un fin de semana de alta variabilidad climática que anticipa un arranque de semana igualmente activo. Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente ante la posibilidad de nevadas, lluvias intensas y cambios abruptos de temperatura, un patrón que podría mantenerse según evolucione la interacción entre sistemas.

