Frente frío 18 y río atmosférico activan una jornada de lluvias fuertes este viernes en México

El giro drástico que tomará el clima este viernes 5 de diciembre, meteorólogos anticipan un día marcado por lluvias fuertes y tormentas en buena parte del país, impulsadas por la combinación del frente frío 18, su masa de aire y una inestabilidad significativa en niveles altos de la tropósfera. El sistema, que avanza con velocidad desde el norte, será el principal detonante de un escenario que obligará a extremar precauciones en varias regiones.

Especialistas destacan que un río atmosférico cargado de humedad del Pacífico interactuará con una vaguada en niveles medios y superiores, configurando un corredor ideal para precipitaciones de amplia cobertura. Esta dinámica potenciará lluvias en el Noroeste, Norte y Occidente, con la posibilidad incluso de nevadas en zonas serranas, un contraste típico de los primeros embates invernales en México.

El sistema frontal estacionario número 18 reforzará las condiciones para tormentas más intensas. La interacción del aire frío con la humedad tropical generará núcleos convectivos que podrían desarrollarse rápidamente, favoreciendo acumulados considerables en varias entidades. Estas condiciones responden a un patrón atmosférico que suele intensificarse en diciembre.

Los pronósticos prevén acumulados fuertes de entre 25 y 50 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango y Zacatecas. En paralelo, una franja amplia del país —desde Sonora hasta Quintana Roo— enfrentará lluvias moderadas, principalmente asociadas al arrastre de humedad del Pacífico y del Golfo. En estados del centro, como Guanajuato y la Ciudad de México, se esperan precipitaciones ligeras, pero no por ello irrelevantes ante suelos ya saturados en algunas zonas.

Los intensos gradientes de presión previstos provocarán vientos de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Veracruz, mientras que ráfagas ligeramente menores, de 30 a 50 km/h, se extenderán en otros doce estados. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad, levantar polvo y complicar la navegación marítima, particularmente en el norte y el occidente.

La tarde del viernes ofrecerá temperaturas elevadas en el litoral del Pacífico y el sureste, donde se esperan máximas de hasta 40 °C en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Aunque menos extremas, las temperaturas de 30 a 35 °C en Jalisco, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo muestran que el calor persistirá, incluso mientras el invierno se apropia de otras regiones.

La madrugada del sábado traerá el descenso más notable: -10 a -5 °C en zonas altas de Chihuahua y Durango, seguido de valores bajo cero en Baja California, Sonora, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. En estados como Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, las mínimas podrían oscilar entre 0 y 5 °C, condiciones que incrementan el riesgo de heladas y afectan a comunidades rurales.

Los modelos indican que el río atmosférico y el frente estacionario 18 seguirán alimentando tormentas durante el fin de semana, con un aumento previsto hacia el oriente, sureste y la península de Yucatán durante la siguiente semana. Este panorama eleva la probabilidad de encharcamientos, deslaves e incrementos súbitos en ríos y arroyos, por lo que se recomienda atención estricta a las autoridades locales.

