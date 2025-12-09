Frente frío 19 desata lluvias intensas, “Norte” peligroso y heladas extremas en México

El avance del frente frío 19 sobre la Península de Yucatán coloca a gran parte del país bajo un escenario meteorológico severo, donde lluvias intensas, vientos violentos y descensos térmicos marcan la pauta hasta el viernes. El sistema frontal y su masa de aire polar se comportan como estacionarios en el sureste, lo que prolonga los efectos de tormentas eléctricas, encharcamientos y riesgo de inundaciones en zonas vulnerables.

El sureste mexicano se mantiene como la región más afectada frente a este patrón atmosférico. Chiapas y Tabasco concentran el potencial de precipitaciones intensas, mientras Veracruz y la mayor parte de Oaxaca enfrentan lluvias muy fuertes que podrían saturar suelos y elevar el nivel de ríos. La persistencia de tormentas podría derivar en deslaves, afectaciones carreteras y crecidas súbitas, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones.

El evento de “Norte” añade un ingrediente de alto riesgo, con ráfagas de 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de vientos de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. La fuerza del viento no sólo complica actividades portuarias y pesqueras; también amenaza estructuras ligeras, espectaculares y arbolado urbano, creando condiciones propicias para incidentes.

El mar tampoco ofrece tregua. El oleaje podría alcanzar alturas de hasta 3.5 metros en zonas del Golfo y el Caribe mexicano, situación que compromete la navegación menor y actividades turísticas en playa. Autoridades marítimas recomiendan restricciones temporales y atención puntual a los avisos de Capitanía de Puerto, dado que los cambios en el clima serán constantes durante la semana.

El contraste térmico vuelve a dividir al país. Mientras el sureste lidia con lluvias torrenciales de entre 75 y 150 mm, estados del occidente y noroeste —como Sinaloa, Nayarit, Michoacán y la costa de Oaxaca— registrarán un ambiente caluroso, con temperaturas máximas que podrían elevarse entre 35 y 40 °C. Esta divergencia climática intensifica la complejidad del panorama nacional, donde convivirán tormentas, calor y vientos intensos en un mismo periodo.

El frío, sin embargo, mantiene su dominio en las zonas montañosas. Madrugadas con temperaturas mínimas de -5 a 0 °C se esperan en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Para la segunda mitad de la semana, el descenso térmico será aún más pronunciado en Chihuahua y Durango, donde el jueves y viernes podrían alcanzarse valores de hasta -10 °C.

El frente frío 19 continuará estacionario sobre la Península de Yucatán de miércoles a viernes, extendiendo el potencial de chubascos y lluvias fuertes hacia Quintana Roo al cierre de la semana. A la par, vaguadas y aportes de humedad del Pacífico y Golfo de México propagarán precipitaciones hacia el centro y occidente del país, ampliando la zona de impacto.

La población es exhortada a mantenerse informada, evitar cruzar arroyos crecidos, asegurar láminas y anuncios ante las rachas de viento y seguir instrucciones de Protección Civil. Las condiciones meteorológicas pueden cambiar con rapidez, y los próximos días concentrarán escenarios que requieren prevención y atención constante.

