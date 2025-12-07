Frente frío 19 provocará lluvias y marcado descenso de temperaturas en México

El frente frío 19 comenzará a afectar a México a partir del domingo 7 de diciembre, provocando cambios drásticos en el clima, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Sin embargo, sus efectos se sentirán con mayor intensidad a partir del lunes, cuando se registre un marcado descenso de temperaturas en el noreste y oriente del país.

El sistema frontal será impulsado por una masa de aire polar, generando un evento de ‘Norte’ con oleaje elevado durante la noche en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Estados con mayor probabilidad de lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío interactuará con canales de baja presión y el ingreso de humedad, lo que favorecerá precipitaciones en el centro, sur y sureste del país, incluyendo la Península de Yucatán. Las entidades más afectadas serán:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

Recomendaciones de la CNPC

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades locales de protección civil, incluyendo:

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Extremar precauciones por posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Abrigarse adecuadamente y prestar atención especial a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias.

En zonas costeras, atender indicaciones de Capitanía de Puerto y evitar actividades marítimas durante el evento de ‘Norte’.

El frente frío 19 se perfila como un sistema que afectará diversas regiones del país, por lo que la población debe mantenerse alerta y tomar precauciones ante posibles fenómenos meteorológicos severos.