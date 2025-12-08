Frente Frío 19 desploma temperaturas hasta -10 grados en gran parte de México

El invierno llegó sin cortesía y se instaló con contundencia en el norte del país, donde el Frente Frío 19 provocó desde este lunes un descenso abrupto de temperaturas que podrá alcanzar los -10 grados en algunos puntos. El fenómeno, que ingresó por las regiones norte y noreste, activó alertas en al menos 15 estados que deberán enfrentar heladas severas, rachas violentas de viento y lluvias puntuales fuertes a lo largo de la semana.

La interacción del sistema frontal con una vaguada en niveles medios y altos abrió la puerta a un ambiente gélido poco habitual incluso para territorios acostumbrados al frío. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que esta combinación favorecerá rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y el corredor del Istmo–Golfo de Tehuantepec, condiciones que también elevarán el riesgo de cortes eléctricos, caída de ramas y afectaciones en rutas terrestres.

Leer más: Cancún activa blindaje total para la temporada Guadalupe–Reyes ante llegada masiva de turistas

Las zonas más afectadas por las temperaturas extremas serán Chihuahua y Durango, donde el termómetro podrá desplomarse entre -10 y -5 grados durante las madrugadas. Estas entidades encabezan la lista de regiones que deberán extremar precauciones ante heladas severas, cuyo impacto se sentirá con mayor fuerza entre lunes y martes, cuando la masa de aire polar que impulsa al Frente Frío 19 alcance su punto más intenso.

El efecto del sistema también se extenderá a otros estados del norte y altiplano. Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla registrarán mínimas entre -5 y 0 grados, mientras que entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca resentirán el frío con valores que oscilarán entre 0 y 5 grados. En varios de estos puntos, autoridades de protección civil recomiendan evitar cambios bruscos de temperatura y reforzar medidas básicas de calefacción para prevenir accidentes.

Leer más: Detectan niveles inusualmente altos de “químicos eternos” en productos europeos de consumo diario

La estabilidad del sistema no llegará pronto. Los pronósticos oficiales señalan que el Frente Frío 19 se mantendrá estacionario sobre la península de Yucatán hasta el miércoles 10 de diciembre, prolongando el ambiente invernal en el sureste y manteniendo lluvias intermitentes. Será hasta el jueves 11 cuando deje de afectar el territorio nacional; sin embargo, el alivio será breve.

El país deberá prepararse para un nuevo embate invernal hacia el final de la semana, cuando un segundo frente frío ingrese al territorio, aunque el SMN aún no detalla sus posibles efectos. La llegada consecutiva de ambos sistemas confirma que diciembre será un mes particularmente activo: se esperan hasta siete frentes fríos durante el periodo 2025-2026, una cifra que colocará a este invierno entre los más intensos de los últimos años.

Leer más: Luana Lopes Lara con 29 años es la multimillonaria más joven del mundo y es latina

El escenario se complejiza con la presencia del fenómeno de La Niña, que generará un invierno más seco de lo habitual. Aunque podría disminuir la presencia de tormentas y humedad, este patrón favorece noches más frías y mañanas con descensos bruscos de temperatura, sobre todo en zonas montañosas del norte, centro y oriente del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO