Frente frío 30 mantiene en alerta a autoridades de los tres niveles de gobierno

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene un despliegue operativo permanente para atender los efectos del frente frío No. 30 en el sureste del país. Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco, sin personas lesionadas ni fallecidas.

De acuerdo con información de la Conagua, la evolución del fenómeno ha sido favorable en la mayor parte de la región, con precipitaciones de intensidad moderada a baja y dentro de parámetros seguros para la población y la infraestructura. Los acumulados de lluvia se ubicaron muy por debajo de los umbrales críticos de riesgo en municipios como Tacotalpa, Tabasco, donde se registraron 17 milímetros frente a un umbral de 210; Salto de Agua, Chiapas, con 12 milímetros ante un límite de 159; y Coatzacoalcos, Veracruz, con 10 milímetros respecto a su capacidad de 186.

No obstante, el frente frío provocó lluvias intensas de forma localizada en el municipio de Teapa, Tabasco, donde se acumularon 240 milímetros entre el 26 y 27 de enero, superando ligeramente el umbral local de 234 milímetros. Ante esta situación, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E, lo que permitió la evacuación preventiva y segura de ocho personas, quienes actualmente reciben atención integral en un refugio temporal habilitado por el municipio.

Las brigadas de los tres órdenes de gobierno atienden incidencias en seis municipios tabasqueños: Teapa, Tacotalpa, Macuspana, Centro, Comalcalco y Cárdenas. Los trabajos se concentran en el apoyo a 53 viviendas que registraron ingresos de agua de aproximadamente 30 centímetros, mientras se monitorea el descenso de los niveles.

Como parte de las acciones preventivas asociadas al frente frío, se realizaron labores de abanderamiento y vigilancia en cinco vados carreteros con circulación restringida, además de la atención inmediata a un vehículo afectado por la caída de un poste.

En materia de servicios básicos, la CNPC informó que se mantienen trabajos coordinados entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los organismos operadores de agua para atender afectaciones en plantas de potabilización, principalmente por turbiedad en los afluentes y fallas eléctricas. La planta de Tacotalpa ya reanudó operaciones, mientras que las instalaciones de San Carlos y Teapa continúan en proceso de restablecimiento.

El Sistema DIF municipal de Teapa garantiza alimentación y cobijo a las familias resguardadas, mientras que las fuerzas de seguridad mantienen recorridos de verificación en las seis comunidades con reporte de afectaciones, reiterando el compromiso institucional de proteger la integridad y el patrimonio de la población ante los efectos del frente frío.

