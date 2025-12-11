Frente frío 20 provoca cambios drásticos en el norte y activa lluvias en gran parte de México

La irrupción del frente frío 20, acompañado por una nueva masa de aire polar, redefine desde este jueves el comportamiento atmosférico en el norte y noreste del país. El sistema avanza desde la frontera con Estados Unidos e impone un incremento notable de nubosidad, nieblas densas y un repunte en las rachas de viento, especialmente sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde el ambiente invernal comienza a sentirse con mayor fuerza.

El tránsito del aire más frío explica el fortalecimiento del viento del norte, con rachas estimadas entre 40 y 60 km/h, suficientes para generar condiciones adversas en zonas carreteras y serranas. La interacción del sistema frontal con la topografía del noreste está impulsando bancos de neblina matutina, que podrían reducir visibilidades y complicar la movilidad regional. Las autoridades locales ya anticipan ajustes preventivos ante el deterioro de las condiciones de manejo.

El descenso de temperaturas se perfila como la consecuencia más marcada hacia el fin de semana, cuando la masa de aire polar se interne por completo en el territorio. Las mínimas podrían oscilar entre 0 y 5 °C en las zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, mientras que en regiones más elevadas no se descartan valores aún menores conforme avance la madrugada del sábado. Se trata del típico desplome térmico asociado a los primeros frentes fuertes de la temporada invernal.

Mientras el norte se enfría, el centro y sur del país enfrentan otro tipo de inestabilidad generada por un par de vaguadas y el constante aporte de humedad del Pacífico y del Golfo de México. Esta combinación es la responsable de nuevas áreas de desarrollo nuboso que ya derivan en lluvias y chubascos de variada intensidad sobre el centro, oriente, sur y sureste, extendiéndose también hacia la Península de Yucatán. La dispersión del sistema atmosférico favorece precipitaciones intermitentes y, en algunos puntos, tormentas breves.

Los máximos acumulados se esperan en Michoacán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, donde las lluvias podrían alcanzar los 50 milímetros en lapsos cortos. El comportamiento responde a un patrón de humedad profunda que suele intensificarse cuando se dinamizan las vaguadas internas, una situación recurrente en diciembre, pero que obliga a vigilar escurrimientos y posibles encharcamientos urbanos.

En paralelo, el sur-suroeste del país experimentará un episodio de “Tehuantepecano”, un viento acelerado que emerge por el paso estrecho del Istmo de Tehuantepec y desemboca sobre el Golfo del mismo nombre. Las rachas podrían ascender a 80 km/h, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas. Este fenómeno, frecuente en temporada invernal, suele impactar la navegación marítima y la actividad portuaria, además de generar oleaje elevado en la zona.

Aunque el resto del país mantendrá vientos más moderados, entre 20 y 30 km/h, las regiones montañosas podrían registrar rachas puntuales de 40 km/h debido a las variaciones abruptas de altitud. A esto se suma el ambiente muy frío al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con episodios gélidos en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, donde el invierno ya se instala de manera más evidente.

En contrasentido, los estados del Occidente sostienen condiciones cálidas debido a la ausencia de aire frío y al efecto Föhn, un calentamiento del aire que desciende desde la Sierra Madre Occidental. Las temperaturas oscilarán entre los 27 y 38 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, marcando un contraste notable respecto al resto del país.

