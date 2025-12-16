Frente frío 21 y aire polar intensifican heladas, lluvias torrenciales y vientos peligrosos en México

La transición hacia el invierno astronómico comienza a reflejarse con fuerza en el territorio nacional, donde la combinación del sistema frontal número 21 y una masa de aire de origen polar provoca un marcado descenso de temperaturas, amaneceres gélidos y condiciones invernales más severas de lo habitual para esta etapa de diciembre.

La influencia directa de esta masa de aire frío domina amplias regiones del país, impulsando al frente 21 con características estacionarias sobre el Golfo de México y el oriente del territorio, lo que mantiene un patrón de vientos intensos, incremento de nubosidad y lluvias persistentes, principalmente en estados del oriente y sureste.

Leer más: Spotify se cae a nivel mundial y deja a millones sin música ni podcasts

El impacto más significativo se concentra en el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, donde la interacción entre aire polar, nubosidad convectiva y humedad proveniente del Golfo favorece aguaceros fuertes que pueden acumular hasta 100 milímetros, elevando el riesgo de encharcamientos, crecidas de ríos y deslaves en zonas vulnerables.

El mismo sistema, reforzado por la entrada de humedad del Caribe y la presencia de vaguadas, extiende intervalos de chubascos de moderados a fuertes en entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán, mientras que en el centro del país se prevén lluvias aisladas pero persistentes.

Leer más: Jubilación anticipada del ISSSTE en 2026: quiénes podrán retirarse antes y qué cambia con la reforma

El descenso térmico se generaliza en el norte, noreste y centro de México, con ambientes fríos a muy fríos durante la noche y el amanecer, así como heladas recurrentes en zonas serranas y el Eje Neovolcánico, condiciones que afectan tanto a regiones rurales como a áreas metropolitanas de gran altitud.

Las temperaturas más extremas se esperan en las sierras de Chihuahua y Durango, con valores de hasta menos 10 grados, mientras que estados del centro y occidente registrarán mínimas cercanas a cero grados, incluyendo el Valle de México, donde el frío nocturno se intensifica por la pérdida de calor durante noches más largas.

Leer más: Coparmex alerta por alza de impuestos estatales y advierte riesgo para inversión y empleo en México

La zona montañosa del occidente y noroeste del país también resiente la llegada de aire frío, donde la altitud, la humedad disponible y el enfriamiento nocturno favorecen heladas nocturnas y matutinas, especialmente entre la noche del martes y el amanecer del miércoles.

En paralelo, el viento del norte se intensifica y da paso a un evento de tipo Tehuantepecano, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de vientos fuertes en el norte y costas del Golfo, condiciones que generan oleaje elevado de hasta cuatro metros y representan un riesgo para la navegación y actividades costeras.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO