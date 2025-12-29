Frente frío 25 y masa ártica sacudirán el arranque de 2026 con frío inusual en la Península de Yucatán

El inicio de 2026 estará marcado por un episodio invernal poco común para el sureste mexicano, luego de que el frente frío número 25, impulsado por una intensa masa de aire ártico, se perfila para provocar un descenso abrupto de temperaturas en la Península de Yucatán, con valores que podrían caer hasta los 8 grados Celsius en zonas específicas. El fenómeno anticipa un cierre de 2025 y un arranque de año nuevo entre los más fríos registrados recientemente en la región.

La dinámica atmosférica comenzará a manifestarse desde el inicio de la semana, cuando el sistema frontal ingrese por el litoral del Golfo de México, afectando de forma directa a Veracruz y Tamaulipas. En estas entidades se prevé un evento de “Norte” severo, con rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, condiciones que representan un riesgo considerable para la navegación marítima y para comunidades asentadas en zonas costeras.

El avance del frente frío será rápido y, aunque perderá parte de su fuerza al desplazarse hacia el sureste, alcanzará la Península de Yucatán a más tardar durante la tarde del martes 30 de diciembre. A su llegada, se esperan vientos sostenidos cercanos a los 55 kilómetros por hora, así como lluvias de intensidad moderada a fuerte, suficientes para modificar de manera drástica el ambiente cálido que suele predominar en esta época del año.

La transición atmosférica traerá consigo un contraste notable en la víspera de Año Nuevo. Para el miércoles 31 de diciembre, el frente frío —identificado como “Koopté”— ya se habrá desplazado hacia el sur, permitiendo que la masa de aire polar ártico domine la región. Este escenario favorecerá cielos mayormente despejados y mayor estabilidad, aunque no se descartan precipitaciones aisladas, especialmente en el sur de la península.

Pese a la aparente calma visual, el elemento central de la Nochevieja será el frío. Los modelos meteorológicos coinciden en que, al llegar la medianoche, las temperaturas promedio rondarán los 17 grados Celsius en gran parte de la región, una cifra inusual para celebraciones al aire libre en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde tradicionalmente el clima suele ser templado.

El impacto más marcado se espera durante la madrugada y el amanecer del jueves 1 de enero de 2026. En el centro y sur de Yucatán, el norte de Campeche y el occidente de Quintana Roo, los termómetros podrían descender hasta los 10 grados Celsius, con registros puntuales que alcanzarían mínimos de 8 grados, condiciones propias de latitudes mucho más frías que las del Caribe mexicano.

En Mérida, capital yucateca, el pronóstico anticipa una despedida de año con cielo despejado y alrededor de 19 grados Celsius a la medianoche, pero con un descenso pronunciado durante la madrugada, cuando las temperaturas podrían ubicarse entre 12 y 15 grados en las primeras horas del nuevo año, obligando a modificar rutinas habituales de madrugada.

La persistencia de la masa de aire ártico será otro factor relevante, ya que no se prevé un aumento rápido de las temperaturas. Durante la primera semana de enero, las máximas difícilmente superarán los 25 grados Celsius, mientras que las noches y mañanas continuarán siendo frías, lo que ha llevado a emitir recomendaciones preventivas, especialmente para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

