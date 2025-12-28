¡México iniciará el 2026 con temperaturas gélidas! Frente frío 25 hoy llega con masa de aire ártico

México se prepara para un cierre de año 2025 e inicio de 2026 marcado por un clima extremo, debido al ingreso del frente frío número 25 durante la tarde o noche de este domingo 28 de diciembre.

Este fenómeno, impulsado por una masa de aire ártica, provocará un descenso drástico de las temperaturas en las regiones del norte, noreste, oriente y centro de México, alterando los planes de las familias mexicanas que se disponen a celebrar el Año Nuevo.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que los efectos del Frente Frío 25 se extiendan en México hasta los primeros días de enero del 2026, consolidando un invierno particularmente crudo en gran parte de la República Mexicana.

La transición hacia el 2026 estará acompañada de precipitaciones de diversa intensidad, destacando lluvias puntuales intensas y hasta torrenciales en el sureste mexicano.

SE PRONOSTICAN NEVADAS Y HELADAS EN MÉXICO

Para quienes habitan en las zonas serranas, el panorama es aún más severo con la confirmación de nevadas y caída de aguanieve en las cimas más emblemáticas del país.

Durante el lunes y martes, con la caída de nieves se cubrirá las sierras de Chihuahua y Durango, así como las cumbres del Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, el Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Hacia el miércoles 31 y el jueves 1 de enero, esta probabilidad se extenderá a las zonas montañosas de Baja California y Sonora, asegurando que el nuevo año 2026 arranque con paisajes gélidos en el noroeste de México.

El termómetro registrará valores mínimos alarmantes durante las madrugadas del 31 de diciembre y el 1 de enero, descendiendo hasta los -10 grados Celsius en las serranías de Chihuahua y Durango.

El frente frío 25 no dará tregua en el centro del país, donde el Estado de México, Tlaxcala y Puebla experimentarán heladas con temperaturas de entre -5 y 0 grados. Incluso la Ciudad de México y estados tradicionalmente más templados como Jalisco y Oaxaca sentirán el rigor ártico, con temperaturas mínimas oscilando entre los 0 y 5 grados Celsius durante las primeras horas del Año Nuevo 2026.

LLUVIAS Y EVENTO NORTE PARA EL GOLFO DE MÉXICO

El martes 30 de diciembre será un día crítico para estados como Veracruz y Tabasco, donde debido a las lluvias pronosticadas se esperan acumulados de agua que podrían alcanzar los 250 milímetros, incrementando el riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Estas condiciones son el resultado de la interacción del frente con un río atmosférico y una vaguada en niveles altos, lo que garantiza un inicio de año pasado por agua en el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán.

En las costas, el peligro se manifiesta a través de un evento de “Norte” excepcionalmente intenso, con rachas de viento que podrían superar los 110 Km/hr (kilómetros por hora).

Este vendaval azotará principalmente las playas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el istmo y el golfo de Tehuantepec, donde la navegación se verá seriamente comprometida por un oleaje que alcanzará alturas de hasta 5 metros.

La fuerza del viento no solo afectará el mar, sino que en tierra firme existe el riesgo latente de caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extrema precaución en las zonas urbanas costeras.

Ante la inminencia de este clima hostil en México, las autoridades exhortan a la población a tomar medidas de autoprotección, enfatizando la importancia de abrigarse adecuadamente mediante el método de capas e hidratarse constantemente.

